Un recorrido por el grabado del siglo XX en el Museo de Chiclana

El Museo de Chiclana acoge la exposición Maestros del Grabado Contemporáneo hasta el próximo 17 de julio, realizando un recorrido por el grabado del siglo XX, a través de sus nombres más señeros, tratándose de una muestra infrecuente y una ocasión única para conmemorar el Día Internacional de los Museos. Así lo han anunciado la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el director del Museo de la ciudad, Jesús Romero, quien ha presentado la muestra junto a uno de los autores, Juan Candón.

De esta forma, se recogen obras de artistas de primera que frecuentaron esta disciplina y alcanzaron en ella las más altas cotas. Basta citar unos cuantos nombres para dar cuenta de la altura de esta muestra: Lucio Muñoz, Eduardo Naranjo, Antonio López, José Hernández, Daniel Gil Martín, Paco Aguilar, Teresa Duclós, Vicente Arnás, Juan Candón, Oswaldo Guayasamín, Miguel Condé, Álvaro Delgado, Montserrat Gudiol, Amalia Avia, Antonio López, Carlos Mestre, Manuel Alcorlo, María Asunción Raventós, Subirachs, Luis García Ochoa, Zush/Evru, Pablo Rodríguez Guy, Rafols Casamada, Juan Romero, Marta Montcada, Juliá Mateu, Pablo Rodríguez Guy, Marcoida o Joan Ponç, entre otros.

Se trata de un plantel de artistas dispares y complementarios a través de cuyas obras se ven desplegarse el grabado contemporáneo en su enorme versatilidad, universo plástico de posibilidades infinita, excelente tierra de trabajo, de inquieta búsqueda y hallazgos sorprendentes. Diversidad conceptual y procedimental.

“Qué mejor motivo para celebrar el Día Internacional de los Museos que presentar una exposición”, ha expresó Susana Rivas, quien indicó que “la muestra va a acompañada de un concierto esta tarde a cargo de Gámbaro”. “Ya dijimos meses atrás que este año iba a tener una especial importancia el grabado en el Museo de Chiclana y esta muestra aborda maestros del siglo XX”, resaltó la delegada municipal de Cultura, quien ha añadido que “podemos disfrutar de 50 obras de una treintena de grabadores”.

Por su parte, Juan Candón agradeció al Ayuntamiento de Chiclana “su apuesta por el grabado, el gran desconocido”. “Afortunadamente, en la provincia de Cádiz hay varias instituciones que apuestan por el grabado desde hace unos años”, indicó el artista.

Concierto de Gámbaro

Además, con motivo del Día Internacional de los Museos ha que recordar que esta tarde se desarrollará el concierto de Gámbaro. Hace diez años que la Asociación Musical Desde la Azotea se dedica, a través de agrupaciones propias diversas, a la música, a hacerla, a difundirla a través de conciertos bien diversos. A través de Gámbaro, se ofrece al público la posibilidad de acercarse al swing, al jazz y al blues.

Esta agrupación musical ofrecerá, desde el hondo conocimiento musical que sus miembros poseen y desde su más que probada capacidad interpretativa el siguiente repertorio: A kiss tu build, Autumn Leaves, Blue bossa, Boogie Woogie, Caravan, Careless whisper, I got rhythm, I´m getting sentimental, On a slow boat to china, Raunchy Rita, Señor Blues, Song of my father, Jive samba, St. Thomas, Summer time y Take the a train.

A este concierto, le pondrá voz Loli Herrera, al saxo estará Benito Gallardo, a la guitarra Manolo Rallo, al piano Enrique Rodríguez, al bajo Luis Fernández y a la batería Carlos Solís. Además, la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.