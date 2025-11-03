Ramón Luque Sánchez publica el poemario ‘Luz en la oscuridad’

El delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiclana, Francis Salado, y el presidente de la Fundación Viprén, Miguel González acompañaron recientemente a Ramón Luque en la presentación de su libro ‘Luz en la oscuridad’.

El acto se celebró en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal y estuvo presentado por la escritora y prologuista, Belén Peralta. Además, contó con la lectura de poemas por parte de la rapsoda Sonia López Velázquez y la música del guitarrista José María Sánchez.

Toda la recaudación de esta obra irá destinada a la Asociación de Familiares y Enfermos de Párkinson de la Bahía de Cádiz, que preside Joaquín Izquierdo y en la que se pueden adquirir los ejemplares.

Ramón Luque es miembro del Ateneo de Cádiz y coordinador de su tertulia literaria. Maestro y licenciado en Geografía e Historia, es jiennense de nacimiento y residente en San Fernando. Pertenece al grupo Poetas de Ahora y es jurado del Premio Internacional Mehdi Hajji, que se otorga desde Chiclana, organizado también por este grupo y la Fundación Viprén, que publica el libro con la colaboración de la Fundación Cajasol.