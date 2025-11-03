Ramón Luque Sánchez publica el poemario ‘Luz en la oscuridad’

La recaudación del libro irá destinada a la Asociación de Familiares y Enfermos de Párkinson de la bahía de Cádiz

El acto se celebró en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal

Presentada en Chiclana la tercera edición del Premio Internacional de Poesía Mehdi Hajji

Un momento de la presentación de este libro.
Un momento de la presentación de este libro.

El delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiclana, Francis Salado, y el presidente de la Fundación Viprén, Miguel González acompañaron recientemente a Ramón Luque en la presentación de su libro ‘Luz en la oscuridad’.

El acto se celebró en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal y estuvo presentado por la escritora y prologuista, Belén Peralta. Además, contó con la lectura de poemas por parte de la rapsoda Sonia López Velázquez y la música del guitarrista José María Sánchez.

Toda la recaudación de esta obra irá destinada a la Asociación de Familiares y Enfermos de Párkinson de la Bahía de Cádiz, que preside Joaquín Izquierdo y en la que se pueden adquirir los ejemplares.

Ramón Luque es miembro del Ateneo de Cádiz y coordinador de su tertulia literaria. Maestro y licenciado en Geografía e Historia, es jiennense de nacimiento y residente en San Fernando. Pertenece al grupo Poetas de Ahora y es jurado del Premio Internacional Mehdi Hajji, que se otorga desde Chiclana, organizado también por este grupo y la Fundación Viprén, que publica el libro con la colaboración de la Fundación Cajasol.

También te puede interesar

Lo último

stats