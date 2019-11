El Partido Popular, a través de la concejala Ascensión Hita, pregunta al gobierno local de PSOE, IU y Ganemos por la apertura del tercer punto limpio, prometida para el verano pasado. Hita subraya que “fue el alcalde, José María Román, quien anunció a bombo y platillo que el tercer punto limpio, ubicado junto a la zona comercial Las Lagunas, cuya obra iba a terminarse en seis meses, para abrirse en el verano ya pasado. Exigimos su apertura inmediata”.

Para la formación popular, “este hecho vuelve a demostrar que en Chiclana vivimos en una continua venta de humo, pues este anuncio se hizo en noviembre de 2018, con lo que no fue más que otra promesa electoral de las que tan habituados estamos. Luego, la realidad demuestra que Román no cumple, pero parece que no pasa nada”.

El Partido Popular insta al gobierno municipal y a la Delegación municipal de Medio Ambiente, que ahora dirige Roberto Palmero (IU), “a aclarar en qué punto se encuentra el tercer punto limpio, pues es una infraestructura de reciclaje que se espera en la ciudad desde hace tiempo y que por falta de un compromiso real del gobierno local aún no se tiene”.

Según los populares, “las instalaciones están terminadas en teoría, según indica incluso un cartel en la puerta, pero parece que un problema burocrático del propio Ayuntamiento está imposibilitando su apertura. Estamos ante una nueva constatación de que en nuestra localidad la concesión de licencias de aperturas y la Delegación de Urbanismo son un auténtico quebradero de cabeza”.

Para Ascensión Hita, “este hecho vuelve a corroborar la falta de trabajo serio por parte del equipo de gobierno de José María Román, así como el escaso compromiso con el medio ambiente, tanto por el PSOE como por IU y Ganemos”.

Igualmente, la edil afirma que “por si fuera poco, vemos que mientras Chiclana carece que infraestructuras necesarias como el tercer punto limpio y otras muchas, el gobierno local no hace otra cosa que subir impuestos y tasas municipales, con lo que la cuestión es saber a qué destinan el dinero que pagan los chiclaneros”.