“No puede haber una Chiclana a tres velocidades”

María José Batista y Antonio Estrada, concejales del grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Chiclana, se reunieron con la presidenta y la vicepresidenta de la asociación de vecinos Fernando Quiñones, Ana García y Josefa Muñoz, respectivamente, para abordar las necesidades de la barriada la Carabina. Las dirigentes vecinales han trasladado a los ediles de Ciudadanos los problemas de la barriada y pedido la intermediación de los ediles de la formación naranja para solucionarlos.

Los vecinos piden papeleras nuevas en la plazoleta porque “están destrozadas” por un uso incívico, indican desde la asociación. También han solicitado colocar badenes porque los coches circulan a mucha velocidad generando inseguridad física para los peatones. Los puntos en los que piden badenes son las calles Lérida y calle Barriada la Carabina y en los bloques del 1 al 14.

En materia de limpieza piden que se refuerce la de acerados y calles. También solicitan la adecuación del acerado levantado por las raíces de árboles y, especialmente, que se cubran las alcantarillas desprovistas de tapadera en la zona trasera del campo de fútbol Fernando Quiñones, que “entrañan un serio peligro” por ser una zona frecuente de juego y encuentro de niños.

Otros aspectos a mejorar son el mal estado del parque infantil en la plaza Fernando Quiñones; el cambio de contenedores de basura en mal estado “que no se pueden ni abrir porque no funciona el pedal”; repasar la señalización horizontal de la zona de aparcamientos “porque la pintura está desgastada y casi no se ve”; retirar un poste de telefonía sin uso junto al Covirán que solo sirve de pipican para los perros. Otro asunto que también preocupa a los vecinos es el uso indebido de tarjetas para aparcar en zonas para minusválidos, por lo que María José Batista ha propuesto el control de estas tarjetas por parte de la policía local.

La portavoz de Cs, María José Batista, dio curso a las reivindicaciones poniéndolas en conocimiento de los delegados municipales de Seguridad y Medio Ambiente. María José Batista lamentó que "exista una Chiclana a tres velocidades": “En Ciudadanos tratamos de ayudar a que no haya zonas de primera, de segunda y de tercera categoría en Chiclana porque todos los chiclaneros tienen los mismos derechos a disfrutar de los mismos servicios públicos de calidad vivan donde vivan”.

Cabe destacar que los vecinos ya solicitaron varias de estas peticiones al Ayuntamiento sin obtener respuesta, por lo que desde Ciudadanos ya se ha contactado con los delegados que gestionan las principales áreas municipales relacionadas con cada problema para dar una solución real y efectiva a los residentes de la Carabina.