El PSOE reclama a la Junta la reactivación de los servicios sanitarios en Chiclana

Los miembros de la Comisión Ejecutiva Local del PSOE-Chiclana, Francisco Cifredo y Virginia Forero, han dado a conocer la propuesta que el Grupo Municipal Socialista presentará en el próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento de Chiclana, que se celebrará a finales del presente mes de octubre. Una propuesta relativa a la recuperación de los servicios sanitarios tras la COVID-19. En este sentido, Francisco Cifredo ha destacado que “esta pandemia ha demostrado la capacidad de los sanitarios andaluces, que cada día atienden a las personas, así como el sacrificio de la ciudadanía”. “Pero también ha puesto de manifiesto la falta de capacidad del Gobierno andaluz en cuanto a la atención sanitaria, tras ver cómo se han limitado las atenciones sanitarias a llamadas telefónicas y a través de la aplicación Salud Responde, que no solo se ha limitado a la primera oleada de los meses de primavera, sino que vemos continúa en la actualidad en el ámbito de la atención primaria”, ha lamentado.

“Las personas no pueden estar esperando una cita médica especializada sin fecha, tal y como está sucediendo, mientras que las llamadas telefónicas para una consulta del médico de familia se retrasan dos o tres semanas, aunque sea para renovar los medicamentos”, ha criticado el secretario de Política Municipal del PSOE-Chiclana, quien ha añadido que “también se están dejando de hacer intervenciones quirúrgicas menores, que no por ello menos importantes, derivándolas a los hospitales privados con el gasto que esto supone”. “Y hasta 11.000 llamadas telefónicas no son atendidas por falta de medios, mientras que los protocolos COVID-19 se retrasan varios días para los casos de personas que presentan síntomas”, ha incidido Cifredo, quien ha añadido que, “mientras tanto, el paciente no puede ir a trabajar sin saber si está contagiado o no”.

Con todo ello, Francisco Cifredo no ha dudado en culpar al Gobierno de la Junta de Andalucía de “provocar que el sistema esté colapsado por su incompetencia y que se esté poniendo en peligro la salud de las personas”. “Pese a que el Gobierno de España destinó una importante cuantía económica para tratar de ayudar en esta problemática, vemos cómo desde la Junta de Andalucía apenas se han distribuido tres mascarillas a modo de publicidad en estos siete meses, con el logotipo incluido”, ha recriminado el responsable socialista, quien ha añadido que “no es normal ver las colas en las puertas de los centros de salud o que las llamadas se retrasen en el tiempo”.

Así pues, con el objetivo de mejorar la situación sanitaria, desde el PSOE-Chiclana plantearán en el Pleno de octubre que se inste a la Junta de Andalucía a incrementar las inversiones en materia de salud para evitar los problemas de incorporaciones del Plan Verano o que se cierren los centros de salud en zonas rurales; aumentar el servicio de vigilancia epidemiológica; incrementar la plantilla actual para la rehabilitación y recuperación de enfermos de COVID-19; incrementar la capacidad quirúrgica de consultas externas, “ya que hay otras patologías que siguen apareciendo”; actualizar los méritos aportados por los aspirantes a las bolsas de trabajo “para evitar lo que ha sucedido con las contrataciones exprés”; así como incrementar en un 30% la plantilla de sanitarios en atención primaria con contrataciones mínimas de un año y crear una línea de financiación municipal. “En este último caso, debemos recordar que los ayuntamientos como el de Chiclana están haciendo un esfuerzo extraordinario para aplicar todas las medidas sanitarias necesarias para proteger a la ciudadanía, pero necesitan una ayuda económica de la Administración autonómica para ello”, ha explicado Virginia Forero, quien ha puesto como ejemplo las actuaciones de refuerzo de limpieza de colegios públicos, la desinfección de calles y espacios públicos, etcétera.