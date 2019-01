Las inversiones con cargo a la EDUSI ascenderán a 2,2 millones en 2019

Tras la aprobación definitiva de la concesión a Chiclana de las ayudas con cargo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) por valor de 12,5 millones de euros, con su publicación en el BOE el 18 de diciembre, el Ayuntamiento está culminando el procedimiento para desarrollar una inversión que en 2019 podría alcanzar los 2.265.000 euros, lo que supone el 18% del total.

Así lo ha anunciado el alcalde, José María Román, junto al delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, explicando que "para el presupuesto 2019 ya se contempla algo más de 450.000 euros de fondos propios municipales, mientras que el resto será de fondos europeos", ha indicado el alcalde, quien ha aclarado que "para el desarrollo de la EDUSI se ha elaborado un manual de procedimiento y estamos pendientes de su aprobación por parte de la Dirección General de Fondos Europeos. Con esta herramienta se podrán definir las actuaciones a desarrollar con más exactitud, de manera que se pueda concretar un plan de inversiones para las diferentes líneas de actuación que se pondrán en marcha".

Uno de los proyectos para reducir la contaminación es la puesta en marcha de un servicio de préstamo de bicicletas

"Uno de los principales objetivos de la estrategia es contribuir a la cohesión social, económica e integrada. Para ello se entiende que la promoción económica de la ciudad es clave para combatir el paro", ha indicado José María Román, quien ha añadido que "otros objetivos son favorecer la instalación de empresas, consolidar el crecimiento de las existentes, fomentar el surgimiento de nuevas, asesorar en la mejora de la competitividad de pymes locales, diversificar el tejido empresarial local, consolidando el sector industrial para superar la estacionalidad de la actividad económica vinculada al turismo, y ejecutar acciones de apoyo a las actividades del CINPI".

"Se trata de la consolidación de un modelo por el que ya apostó Chiclana, con unos espacios medioambientales, como salinas y esteros, y con un modelo turístico sostenible y de calidad", ha incidido el regidor chiclanero, quien ha añadido que "esto hará de Chiclana una ciudad más verde, más agradable para vivir y con mayor calidad de vida, ya que se contemplan mejoras en cuanto a Smart City, con una previsión de avanzar en torno a la ciudad inteligente y la administración electrónica, en cuanto a la eficiencia energética, a la rehabilitación urbana y ambiental y en actuaciones en barriadas más desfavorecidas para generar espacios de interés económico e integración física".

Hay que recordar que el desarrollo de la EDUSI se centra en varios objetivos temáticos, entre ellos, la mejora del uso de las TIC y el acceso a las mismas, a través de la transformación digital de los servicios públicos y la implantación de plataformas de gestión (Smart City), que supondrá una inversión de 1.833.986 euros; favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores, con la optimización de los sistemas de transporte público urbanos, el fomento de la movilidad urbana sostenible mediante la implantación de bicicletas públicas de préstamo y carriles bici y la mejora de la eficiencia del alumbrado público, para lo cual se invertirá 2.934.339 euros; conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, con la mejora de las infraestructuras turísticas y culturales y acciones de mejora del sistema de gestión de abastecimiento de los recursos hídricos, con una partida de 2.843.295 euros, o promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza, mediante el desarrollo de la innovación y el fomento de la competitividad y diversificación del tejido empresarial del municipio y actuaciones de rehabilitación de viviendas para la integración social de barriadas desfavorecidas, entre ellas, El Pilar, con una inversión de 4.879.380 euros.

"Hemos mantenido reuniones con técnicos municipales, colectivos empresariales y sociales de Chiclana de cara a concretar las actuaciones a realizar en la ciudad, pero hasta que no tengamos el manual de procedimiento no podremos avanzar en dichas acciones", ha aclarado el alcalde, quien ha añadido que "estos 12,5 millones de euros se unirán a otras inversiones que se realizarán en el municipio en los próximos años y que son los cinco millones ya confirmados que vienen de las ITI para el poblado de Sancti Petri y otros proyectos como el centro de interpretación del yacimiento fenicio, barriadas vulnerables, etcétera... Todo ello nos permitirá tener un programa de inversiones públicas que rondará los 50 millones de euros". "Hace más de 15 años que no se lleva en Chiclana un paquete de inversiones de tal calibre", ha concluido.