El proyecto previsto en la Iglesia Mayor despierta interés entre la ciudadanía

La presentación del proyecto de las torres campanarios de la Parroquia de San Juan Bautista (Iglesia Mayor), así como de las actuaciones de restauración de la propia Iglesia Mayor, que sufre problemas de filtraciones de agua y grietas en el techo, congregó en el reseñado templo la noche del viernes a más de un centenar de personas interesadas en estas actuaciones.

El acto, denominado ‘Una ilusión ciudadana en un proyecto para Chiclana: La restauración y terminación de la iglesia de San Juan Bautista’, ha contado con la presencia del alcalde, José Maria Román; el párroco de la Parroquia, José Manuel Daza, así como del arquitecto y máster en patrimonio y arquitectura, José María Esteban González, y el arquitecto técnico, Valentín Pardo. En este sentido, hay que recordar que el proyecto ha sido ejecutado por el estudio Pardo & Asociados Arquitectos Técnicos en base al proyecto del arquitecto José María Esteban y que ha contado con la coordinación de la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento de Chiclana, que dirige Juan Antonio de la Mata.

El alcalde ha recordado por qué la iglesia no se concluyó con la creación de las dos torres cuando se construyó, así como los intentos que se han realizado desde hace años para poder retomar el proyecto, buscar la financiación y poder realizar las obras. “Los cambios políticos y la crisis económica provocaron que el proyecto se quedase parado. En esta última etapa del gobierno municipal, hemos querido recuperar este proyecto para que la Iglesia Mayor pueda acabarse”.

Además, ha especificado que las obras se realizarán con financiación privada, sabiendo que muchas personas y empresas de la ciudad colaborarán como mecenas para que las torres de la iglesia de San Juan Bautista sean una realidad.

La construcción de las dos torres campanarios que no se pudieron ejecutar con motivo de la invasión napoleónica, prevé la ejecución de estructuras de hormigón ancladas sobre la estructura de piedra, revestidas con bloques de piedras sillares, así como la colocación de dos campanas. En cuanto a la restauración, una de las principales medidas previstas es la mejora de las deficiencias de las cubiertas para evitar problemas de filtraciones y humedades, sobre todo, en la zona de la cúpula. Y en el interior se prevé la actuación de limpieza de las bóvedas, la eliminación de las grietas y su estudio para analizar un posible movimiento con el paso del tiempo, impermeabilización del tambor interior, sustitución de los zócalos de madera por otros de mármol negro y la reparación de las ventanas de la fachada principal. Asimismo, se prevé una mejora de la iluminación de todas las partes del templo. Todas estas actuaciones cuentan, según el proyecto, con un presupuesto global de 1.232.000 euros.