Chiclana celebrará su primera edición del Chicharrón Film Festival del 7 al 15 de octubre

El delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz; el responsable de Vannio Producciones, Antonio López; y la representante de Patricia Cardoso Creaciones, Patricia Cardoso, han presentado la primera edición del Chicharrón Film Festival, que inicialmente estaba previsto para finales de 2020, pero que, debido a la pandemia, se desarrollará del 7 al 15 de octubre. Así pues, tras la presentación oficial del certamen, ya se ha abierto el plazo de inscripción para el concurso de cortometrajes (que permanecerá abierto hasta una semana antes del evento). Además, el 15 de octubre de prevé la celebración de la gala final con la entrega de premios a los ganadores.

Este festival cuenta con tres fases, que se desarrollarán durante nueve días. La primera es la de formación audiovisual, en la que se ofrecerán cursos formativos relacionados con el mundo audiovisual y que serán gratuitos. La segunda fase es el concurso exprés de cortometrajes, en la que cada grupo participante tendrá que incluir una ubicación concreta del municipio de Chiclana y tendrá que ser rodado y montado en un único fin de semana. La tercera fase será la gala, en la que se visualizarán los cortos y se hará entrega de los premios a los ganadores. En este sentido, hay que indicar que, además de diplomas acreditativos, se repartirán tres premios en metálico; uno de 300 euros para el mejor corto, uno de 200 euros para la mejor escena con una localización de Chiclana y uno de 100 euros con la mejor escena con un objeto representativo de Chiclana.

Las personas que necesiten más información pueden conocer los pormenores del festival a través de la página web de Juventud Chiclana (juventudchiclana.es), mientras que las inscripciones para el concurso de cortometrajes debe hacerse a través del correo electrónico chicharronfilmfestival@gmail.com.

El delegado de Juventud ha recordado que hace un tiempo se presentó este festival," pero el Estado de Alarma nos impidió que pudiera celebrarse con una gran participación. Por ello, decidimos pausarlo y ahora volvemos a presentarlo, coincidiendo con el inicio del plazo de presentación de inscripciones al concurso”, resaltando que, “a través de este festival, pretendemos fomentar la cultura cinematográfica en Chiclana, donde sabemos hay un gran interés por el cine. En la mayoría de nuestros eventos siempre hemos intentado hacer un nexo de unión entre distintas personas de cara a crear equipos. Y este evento es justo para eso”, ha comentado el delegado de Juventud, quien ha añadido que “así podremos seguir fomentando la cultura y, además, lo más bonito de nuestra tierra”.

Por su parte, Patricia Cardoso ha recalcado que “queremos fomentar el trabajo en equipo y, por ello, vamos a abrir una base de datos a todo el que no tenga equipo, pero quiera participar. Así, si por ejemplo a un equipo le falta una actriz y hay una chica que quiere interpretar pero no tiene equipo, los ponemos en contacto para que puedan trabajar conjuntamente”. “Además, hemos dejado bien claro que no es necesario tener un gran equipo técnico para poder participar, por lo que cualquier equipo de grabación es posible, ya que, tal y como me gusta decir, la cámara no hace al fotógrafo”, ha comentado.

Finalmente, Antonio López ha destacado que “nuestro objetivo es que sea una gymkana y una fiesta del cine, de ahí que abarque tantos días”. “Nosotros llevamos años en la industria audiovisual y siempre hemos llevado Chiclana por bandera, por su luz, clima y paisajes”, ha manifestado el representante de Vannio Producciones, quien ha aclarado que “pueden participar personas de todas las edades, aunque los menores de 16 años tienen que entregar una autorización de sus padres”.

López, ha añadido que “contaremos con profesionales del cine para las charlas que ofreceremos durante el festival. Además, agradeció al Ayuntamiento de Chiclana "su total predisposición para lograr que nuestro eslogan ‘Chiclana de cine’ sea una realidad, porque el marco es iningualable”.