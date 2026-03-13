Presentada en Chiclana una nueva edición de la revista El Palquillo

El Museo de Chiclana acogió recientemente la presentación de la segunda edición de la revista El Palquillo, dirigida por el cofrade Pedro Prián, pregonero de la Semana Santa 2026, que con este número “se consolida como un espacio dedicado a la reflexión, la vivencia y la divulgación de nuestra tradición cofrade”, asegura su responsable.

“Esta nueva entrega reúne artículos, testimonios y miradas que nacen del sentimiento y la pasión por la Semana Santa, ofreciendo al lector un recorrido por sus valores, su historia y su actualidad. Un proyecto que vuelve a ver la luz con el deseo de seguir compartiendo fe, cultura y devoción con todos los cofrades”, termina diciendo Prián.

Entre el numeroso público que se dio cita en este acto, se encontraban la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Chiclana, Ana González; el director de la Casa Briones, Jesús Romero; la delegada de hermandades de penitencia del Consejo de Hermandades y Cofradías de Chiclana, María Benítez, y la pregonera de 2025, María Parra.