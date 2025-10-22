PP y Vox presentarán en el Pleno mociones relacionadas con la seguridad en Chiclana

PP y Vox anunciaron hoy que llevarán a la próxima sesión plenaria de la Corporación Municipal sendas mociones relacionadas con la seguridad en Chiclana. Así, el Partido Popular asegura que en su propuesta exige al alcalde, José María Román, el cese inmediato del delegado responsable, José Manuel Vera, “por su nefasta gestión, falta de respuesta política y absoluto desprecio a los agentes y representantes sindicales de la Policía Local”.

Los populares sobrayan en una nota de prensa que “la ciudad necesita respuestas eficaces ante los recientes episodios de inseguridad, que preocupan a muchos vecinos y proyectan una imagen que no representa a la Chiclana trabajadora y solidaria”. A la vez que plantean la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces y, posteriormente, una reunión con la subdelegada del Gobierno en Cádiz, con el objetivo de abordar la situación actual.

Asimismo, aprovecharon la ocasión para recordar los últimos sucesos acontecidos relacionados con el narcotráfico y afirmaron que tanto el regidor municipal como el delegado de Seguridad “no han ofrecido explicaciones públicas ni han entablado diálogo con los cuerpos policiales”.

Por su parte, Vox llevará al Pleno Municipal una moción que, en su caso, exige al Ministerio del Interior y al gobierno local que, respectivamente, doten a la Guardia Civil y a la Policía Local “de los medios necesarios materiales y humanos para luchar contra el narcotráfico y el narcopetaqueo vinculado a este con mayores garantías y seguridad”.

Según el portavoz municipal de esta formación política, Manuel Vela, “Chiclana es una ciudad cada vez más insegura. Esa es una realidad que se siente en la calle y que preocupa a las familias”. Y dentro de esta situación, añadió, “no deja de ganar peso las prácticas vinculadas al narcotráfico. Cada vez son más habituales los sucesos e intervenciones policiales en torno a estas prácticas y, lamentablemente, algunas de ellas causan daños colaterales que afectan a los chiclaneros”. Con tal motivo, Vox, al igual que hizo el PP, enumeró los últimos sucesos ocurridos al respecto en la localidad.