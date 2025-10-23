El PP quiere que el Ayuntamiento de Chiclana se sume al Plan Activa-T Joven

El Partido Popular de Chiclana ha pedido al alcalde, José María Román, que se sume al nuevo Plan Activa-T Joven, puesto en marcha por la Junta de Andalucía, una iniciativa dotada con cerca de 90 millones de euros y orientada a fomentar la contratación de jóvenes de entre 18 y 29 años.

La presidenta del PP local, Ascen Hita, ha destacado que “se trata de una magnífica oportunidad para que el Ayuntamiento trabaje de la mano con la administración autonómica en algo tan esencial como es la generación de empleo entre nuestros jóvenes. Chiclana no puede volver a quedarse fuera de este tipo de iniciativas”.

Al respecto, dijo que “tenemos 7.887 desempleados y muchos de ellos son jóvenes que merecen una primera oportunidad laboral. Este plan les ofrece un futuro y al Ayuntamiento una herramienta real para colaborar en su inserción laboral”.

Según Hita, “la situación del empleo en Chiclana continúa siendo difícil. La ciudad se sitúa entre las más afectadas de la provincia, superando incluso a poblaciones de mayor tamaño, como El Puerto de Santa María”. Destacan, señalan los populares, “cifras alarmantes como las 4.907 mujeres desempleadas y el elevado número de parados mayores de 45 años -4.594-, mientras el equipo de gobierno sigue sin poner en marcha medidas eficaces, desaprovechando los programas que ofrece la Junta”.

En ese sentido, la vicesecretaria de Turismo, Deportes y Empleo, María José Campos, subrayó que “Chiclana necesita políticas útiles, no excusas. Este plan es una herramienta clara y directa para crear empleo. Esperamos que el gobierno local no pierda esta nueva oportunidad”.

En esta línea, el grupo municipal del Partido Popular ha registrado una pregunta para el próximo Pleno, en la que exige al equipo de gobierno que aclare si tiene previsto adherirse al programa Activa-T Joven y qué pasos ha iniciado para ello, tras la publicación de la normativa en el BOJA del pasado 7 de octubre.