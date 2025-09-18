El PP de Chiclana reclama mejoras en el entorno del centro de mayores de Fuente Amarga

La presidenta del Partido Popular de Chiclana, Ascen Hita, y la coordinadora general, Carmen Baena, visitaron recientemente la barriada de Fuente Amarga, donde mantuvieron un encuentro con responsables y usuarios del centro de mayores de Santa Ana.

Estos trasladaron una serie de peticiones que, a juicio del Partido Popular, “deben ser atendidas de inmediato por el equipo de gobierno municipal”. En concreto, reclaman que “se dote de sombra a la plaza situada frente a este equipamiento, mediante la instalación de varias pérgolas que permitan el desarrollo de actividades al aire libre durante todo el año”.

Al respecto, Ascen Hita declaró que “estamos hablando de un centro con casi 3.000 socios, que ya ha se quedado pequeño y que necesita espacios adicionales para seguir fomentando la convivencia y el envejecimiento activo”.

Según el PP, “los usuarios también han solicitado que se estudie la posibilidad de habilitar una zona para la práctica de la petanca, una actividad demandada por los mayores, y que contribuiría a dinamizar el barrio y ofrecer alternativas de ocio saludable”.

Del mismo modo, estos denunciaron “el mal estado de los aparatos de ejercicios instalados en el entorno del centro, la mayoría de ellos inservibles”. Desde el PP se exige “una actuación urgente para su reparación y puesta a punto, ya que representan un recurso muy valioso para la actividad física de los mayores”.

“El gobierno local de PSOE e IU vuelve a dar la espalda a este colectivo, ignorando unas demandas que son razonables. Desde el Partido Popular entendemos que Chiclana debe cuidar de quienes han trabajado toda su vida por ella”, concluyó Hita.

Por su parte, Carmen Baena anunció que “el PP de Chiclana seguirá recorriendo las barriadas de la ciudad para escuchar de primera mano las necesidades de los vecinos y trasladarlas como propuestas concretas al Pleno municipal”.