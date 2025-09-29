El PP de Chiclana lleva a Pleno propuestas en materia de seguridad y de apoyo al sector vitivinícola

El grupo municipal del Partido Popular de Chiclana ha registrado dos propuestas para su debate en el Pleno de mañana martes, centradas en la seguridad ciudadana y el respaldo al sector vitivinícola local, muy afectado en esta campaña por la fuerte sequía y las enfermedades de la viña.

En el ámbito de la seguridad, el PP plantea “la necesidad urgente de aumentar el número de agentes de Policía Local y cubrir las plazas que están vacantes”. Propone “planificar nuevas incorporaciones para que la ciudad cuente con más efectivos en las calles, mejor preparados y con mejores medios para hacer su trabajo”, apunta en una nota de prensa.

También se solicita que se renueve el material con el que trabajan los policías, incluyendo medidas de protección, equipamiento, además de una formación actualizada.

Por otra parte, el Partido Popular ha anunciado la presentación de una segunda moción, que en este caso servirá para apoyar al sector del vino, “que atraviesa un momento muy complicado. La campaña de este año ha sido especialmente dura por culpa de las olas de calor, la sequía y las enfermedades del viñedo, y la cosecha ha caído a mínimos históricos. Así, la Cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros, que normalmente recoge más de dos millones de kilos de uva, apenas alcanzará los 500.000 este año”, afirma en el comunicado.

Ante esta situación, los populares proponen “duplicar la ayuda económica municipal incluida en el convenio con la Cooperativa, pasando de los 67.300 euros actuales a 134.600 euros”. Para la presidenta del PP de Chiclana, Ascen Hita, “es el momento de apoyar al campo y de estar al lado de quienes siguen apostando por una actividad que forma parte de nuestra historia, de nuestra economía y de nuestro futuro”.

Según esta formación política, “estas mociones reflejan su compromiso con una oposición útil, constructiva y centrada en dar respuestas a los problemas de la gente”.