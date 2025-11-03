El PP de Chiclana inicia su tradicional campaña solidaria de Navidad

Como cada año, el Partido Popular de Chiclana pone en marcha su tradicional campaña de recogida de alimentos con motivo de la Navidad, en colaboración con la asociación Olla Solidaria. Esta iniciativa busca “apoyar a las familias chiclaneras que más lo necesitan, especialmente en unas fechas tan señaladas”, han señalado desde la formación política.

Al respecto, la presidenta local, Ascen Hita, ha subrayado que “no entendemos una Navidad sin solidaridad. Nuestra campaña es ya un compromiso permanente con quienes peor lo están pasando. Chiclana es una ciudad solidaria, y cada año lo vuelve a demostrar”.

Desde esta semana y hasta el 20 de diciembre, la sede del Partido Popular, situada en la calle García Gutiérrez número 1, permanecerá abierta de lunes a jueves de 9 a 14h, y de 18 a 20h; y viernes de 9 a 14h para recibir alimentos no perecederos que destinarán a la Olla Solidaria. Este año se prioriza la recogida de productos como aceite, atún y tomate en conserva.

Hita ha destacado también que “la Olla Solidaria realiza un trabajo imprescindible en Chiclana, y desde el PP seguiremos estando a su lado, colaborando con la organización y animando a nuestros afiliados, simpatizantes y vecinos de la ciudad a participar con sus donaciones”. Asimismo, ha recordado que esta campaña está abierta a todos los ciudadanos que quieran aportar su granito de arena y hacer que la Navidad llegue a todos los hogares. “Cada contribución a esta iniciativa cuenta”, ha afirmado Ascen Hita.

La Olla Solidaria mantiene una trayectoria consolidada en Chiclana. Nacida como proyecto asistencial vinculado al Hogar de Nazaret, atiende a decenas de familias que no pueden costear su alimentación básica.