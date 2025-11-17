El PP de Chiclana exige la presentación de los presupuestos municipales de 2026

El Partido Popular ha lamentado hoy que, “a estas alturas del año”, el equipo de gobierno municipal “aún no haya presentado el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2026 ni haya ofrecido información alguna a los grupos de la oposición ni a la ciudadanía”.

En este sentido, la presidenta de la formación política, Ascen Hita, ha afirmado que “este es la herramienta política y económica más importante del Ayuntamiento, y, por tanto, su elaboración y aprobación debe realizarse con la debida antelación, transparencia y participación. Que en la fecha actual no esté preparado, indica la falta de responsabilidad y previsión por parte del gobierno municipal.”

Por ello, ha pedido que, “en la Junta de Portavoces de mañana, se nos ofrezca información clara sobre en qué fase se encuentran las cuentas públicas y cuándo se prevé que se produzca el debate para su aprobación inicial”.

En este sentido, el PP ha señalado que “considera fundamental que estén aprobadas antes del cierre del ejercicio, para que las delegaciones municipales puedan planificar con eficacia y se evite el retraso de inversiones o ayudas”.

Mientras que su presidenta ha reiterado “nuestra voluntad de diálogo y colaboración. No se trata solo de exigir plazos, sino de aportar soluciones. Por ello, instamos al equipo de gobierno a actuar con responsabilidad y activar cuanto antes el procedimiento necesario para la presentación, debate y aprobación de los presupuestos”.