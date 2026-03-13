El PP de Chiclana denuncia el estado del parque infantil de la Alameda del Río

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Chiclana ha denunciado “el estado de deterioro que presenta el parque infantil situado en la Alameda del Río, una instalación inaugurada hace apenas dos años tras una inversión cercana a 2,4 millones de euros y que, sin embargo, ya presenta graves desperfectos”, asegura la formación política.

Los populares alertan de “la presencia de degradación del pavimento, suciedad, elementos deteriorados, roturas y socavones en un espacio destinado principalmente al disfrute de los más pequeños”. Para el PP, esta situación evidencia “la falta de gestión y de planificación del Gobierno municipal”, que, a su juicio, “prefiere gastar 630.000 euros en publicidad y propaganda antes que a cuidar los espacios públicos de la ciudad”.

Asimismo, recuerda que “la Alameda del Río fue presentada por el equipo de gobierno como una de las grandes actuaciones urbanas de la ciudad, destinada a revitalizar el entorno y a crear nuevos espacios de ocio para familias y niños. Sin embargo, apenas dos años después de su puesta en funcionamiento, el parque infantil muestra un deterioro evidente que demuestra la pasividad y falta de gestión del gobierno de José María Román para garantizar el mantenimiento de las infraestructuras municipales”.

El Partido Popular subraya además que la situación de este espacio “no es un caso aislado, ya que numerosos parques infantiles y zonas verdes presentan problemas similares, como los parques públicos de Fuente Amarga, Huerta del Rosario o La Soledad”.