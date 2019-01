El PP denuncia una nueva pérdida de ayudas para el comercio por parte del equipo de gobierno

El Partido Popular, a través del concejal José Manuel Lechuga, ha denunciado "una nueva pérdida de fondos económicos y oportunidades para los chiclaneros por parte del gobierno local de PSOE y Ganemos". En palabras del edil popular, "el equipo de gobierno de José María Román ha vuelto a quedarse fuera de unas ayudas para el desarrollo comercial de Chiclana". Una actitud que el PP ve como "una inaudita y escasa ética de los dirigentes socialistas y del delegado de Fomento al tratar al comercio. No se han presentado a una convocatoria de ayuda al fomento del comercio al que sí lo han hecho los municipios del entorno”. “Es inaudito que el alcalde y el delegado de Fomento lo único que hagan es hablar y hacerse fotos y no sean capaces de trabajar por el comercio", insiste Lechuga.

Lechuga afirma que se trataba de ayudas superiores a los 60.000 euros

Desde la formación popular se afirma que "esta ayuda ha sido promovida por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía para fomentar los centros comerciales. Desde el PP ya hemos expresado nuestra visión de que el desarrollo del centro comercial abierto de Chiclana es un pilar fundamental para el desarrollo económico de la ciudad y la generación de empleo".

En contraposición, José Manuel Lechuga manifiesta que "lo que vemos es que después de tanta palabrería la verdad es que no se ha hecho nada, porque ni siquiera se presentan ya a las convocatorias. No estamos hablando de hacer mal la tarea, es que ni siquiera han concurrido". Según los populares, ayuntamientos como El Puerto de Santa María y San Fernando han recibido las ayudas, y otras localidades se han quedado en lista de espera. "Y no es cuestión de cuantía económica, sino de la muestra de dejadez, de desgana, de desconocimiento y de falta de interés, gestión y trabajo del equipo de gobierno de Román. Porque ahora son ayudas superiores a 60.000 euros, pero antes lo fueron de millones de euros".

Sobre este aspecto, recuerda que "son muchas las ayudas perdidas, en convocatorias del 1% Cultural, varias de los fondos Edusi, los fondos UIA, etcétera. Si sumamos todo estamos ante unos 20 o 30 millones de euros que el Ayuntamiento de Chiclana no ha recibido. Esta situación muestra la falta de interés por el comercio de Chiclana, es la muestra del engaño que sufren unos comerciantes que en diciembre contribuyeron a generar empleo".

José Manuel Lechuga resalta que "la pérdida de esta ayuda nos enfada porque nos hace menos competitivos con respecto a otros centros comerciales abiertos, porque en otras localidades tienen dinero para conseguir oportunidades a las que nosotros no tenemos acceso". Así, apunta que "había varias líneas de ayudas, tanto a través del Ayuntamiento como de los propios comerciantes. Pero el Ayuntamiento no asume el papel de ser el promotor, no se entera y así no puede informar, por eso defendemos desde el PP la necesidad de crear una Delegación Municipal de Empresa y Comercio, que informe y trabaje de la mano con los comerciantes, autónomos y emprendedores".