El PP asegura que 33 mujeres en Chiclana se quedaron sin protección por los fallos en las pulseras antimaltrato

La presidenta del Partido Popular de Chiclana, Ascen Hita, ha denunciado hoy que 33 chiclaneras se quedaron sin protección, debido a los fallos detectados en las pulseras antimaltrato, y anunció que, “ante la gravedad de los hechos, el PP presentará en el próximo Pleno municipal una propuesta para exigir responsabilidades políticas y una auditoría urgente sobre los fallos de estos dispositivos, además de más medios para que la Guardia Civil pueda desempeñar con garantías su labor de protección a las víctimas de violencia de género”.

Según relata la también parlamentaria andaluza, “en Chiclana, actualmente hay 33 mujeres con pulseras activas, pero el número de mujeres con órdenes de protección asciende a más de 200. Chiclaneras que, el propio sistema reconoce como víctimas o posibles víctimas de violencia de género, y que no contaron con ninguna medida real de seguimiento”.

Con tal motivo, Hita ha pedido “la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad”, la socialista Ana Redondo, y ha recordado que el Partido Popular llevó el pasado 24 de septiembre una moción de reprobación a su gestión, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados, por su “negligente gestión al frente del Ministerio.”

La dirigente popular ha acusado al Gobierno de “ocultar, negar y silenciar un escándalo que conocían desde hace más de un año y medio y “no hizo nada a pesar de ser conocedores de estos fallos, ya que fue alertado hasta en tres ocasiones por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género”. Frente a este modelo, Hita destaca que “el gobierno andaluz ha dado una respuesta inmediata ante la reciente detección de un fallo en las pruebas del cribado de cáncer de mama”.