El PP califica el apeadero de autobuses como una "auténtica vergüenza"

El vicesecretario de Comunicación del PP de Chiclana, Guillermo Utrera, lamenta "una nueva oportunidad perdida para Chiclana por parte del PSOE, partido que ha gobernado la ciudad durante la mayor parte del tiempo y que se ha enfrentado a oportunidades históricas para conseguir buenas infraestructuras".

Todo responde, según Utrera, "a la desidia de José María Román y los suyos, y al postrarse a los intereses de sus amigos socialistas que han estado en la Junta de Andalucía hasta hace escasamente un mes. Esto hace que nos hayamos quedado muy atrás". Guillermo Utrera considera que "una de estas oportunidades perdidas es el apeadero de autobuses, una auténtica vergüenza de infraestructura para una ciudad con más de 80.000 habitantes".

En esta línea, expone que "no viene en ningún caso a solucionar los problemas de movilidad de transporte público en nuestra ciudad. Y el reconocimiento de ello es que ni siquiera lo han inaugurado, a pesar de que hasta hace un mes el vicepresidente de la Junta de Andalucía era el chiclanero Manuel Jiménez Barrios".Igualmente, manifiesta que "más vergüenza provoca aún que hayan tantos tardado años en hacerlo. Prometieron que en 2011 Chiclana tendría una estación de autobuses, pero no llegó y la han convertido en un mero apeadero de autobuses, cuya obra ha terminado en 2019, y que no soluciona los problemas y en el que se han gastado 350.000 euros".

Lo ocurrido con el apeadero de autobuses es "sin duda una infraestructura para que José María Román salga y dé explicaciones claras sobre las negociaciones mantenidas con la Junta para que una vez más Chiclana se quede en el vagón de cola cuando se habla de infraestructuras públicas en la provincia de Cádiz", afirma.Utrera recuerda que "no es la primera vez que esto pasa, porque Román también prometió una comisaría de Policía Nacional que con el tiempo se convirtió en una mera oficina para renovar el DNI o el pasaporte".

En palabras del PP, "cuando Román y el PSOE gobiernan esta ciudad estamos condenados a la mediocridad, a la desidia. Sabemos que Román no es un líder que tenga la fuerza política suficiente como para poder atraer verdaderas inversiones a nuestra ciudad. Y todo ello sin contar, por supuesto, con un montón de proyectos que ni siquiera se han puesto en marcha, como la presa contra avenidas, la Ronda Oeste o el interminable tranvía de la Bahía de Cádiz, de cuya puesta de funcionamiento aún no se sabe nada. Y lo que llega, nada tiene que ver con lo que se prometió en su día, como ocurre ahora con el apeadero de autobuses".