El PP anuncia que la Junta de Andalucía invertirá más de 500.000 euros en los colegios de Chiclana

La portavoz del Partido Popular en Chiclana y parlamentaria andaluza, Ascen Hita, ha anunciado hoy que la Junta de Andalucía prevé invertir 517.672,87 euros en los centros educativos de la ciudad “para mejorar el confort térmico en sus aulas”. Por lo que considera que “el Gobierno de Juanma Moreno actúa con hechos y atiende una demanda histórica de la comunidad educativa chiclanera".

En total, según apunta el PP en una nota de prensa, 27 centros se beneficiarán de esta actuación, enmarcada en el Plan de Eficiencia Energética de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que tiene como objetivo optimizar las condiciones térmicas de estos y favorecer un entorno más saludable y adecuado para el aprendizaje.

“Esta inversión forma parte de una actuación global en la provincia de Cádiz, que recibirá 7.954.670,58 euros, y dentro del compromiso regional que ha llevado a la Junta a destinar 54,1 millones de euros en el sistema educativo andaluz.”, asegura el PP.

Los centros de La Barrosa, El Castillo, Alameda, El Trovador, Federico García Lorca, Serafina Andrades, el Carmen Sedofeito, el Nuestra Señora de los Remedios, Al- Andalus, José de la Vega, Isabel La Católica, Sancti Petri, Tierno Galván, La Atlántida, Giner de los Ríos, Las Albinas, El Mayorazgo, La Alborada, el CEM Santa Cecilia, la Escuela Oficial de Idiomas, Dionisio Montero, el Pablo Ruiz Picasso, Fernando Quiñones, La Pedrera, el Poeta Gª Gutiérrez, el Ciudad de Hércules y el Huerta del Rosario “recibirán importantes partidas que oscilan entre los 3.000 y los 60.000 euros, según las necesidades de cada uno”, informan.

En este sentido, Hita señala que "se trata de una apuesta clara por el bienestar de la comunidad educativa y por la educación pública. La Junta sí cumple con Chiclana. Y lo hace gracias a un gobierno autonómico serio, eficaz y comprometido con el futuro de nuestros hijos e hijas".