La Policía Local de Chiclana intercepta una furgoneta con unas 125 petacas de gasolina

Efectivos de la Policía Local interceptaron la pasada madrugada una furgoneta en la carretera de Las lagunas cargada con unas 125 garrafas de gasolina, destinadas presuntamente al tráfico de estupefacientes. En el vehículo también se encontraron alimentos y prendas de ropa.

Concretamente, los hechos ocurrieron sobre las 4.30 cuando unos agentes que se encontraban de vigilancia observaron cómo en dicha vía, a la altura de la nueva rotonda de camino Rueda de la Bota, circulaba en sentido contrario un vehículo con las luces delanteras apagadas. Ante la situación de riesgo que suponía este hecho para la circulación, los policías, en un primer momento, hicieron ráfagas de luces, haciendo el conductor caso omiso, para percatarse posteriormente que las puertas traseras llevaban cintas de precintos.

A pesar de las posteriores señales luminosas y acústicas, el conductor ignoró nuevamente las indicaciones y continuó la marcha hasta que, tras rebasar la rotonda, abandonó el vehículo en movimiento y huyó a pie.

La furgoneta recorrió varios metros sin control, invadió el sentido contrario, subió a la acera y acabó colisionando contra una farola, que sufrió daños materiales.

Una vez asegurada la zona, los agentes confirmaron que no había más ocupantes y hallaron en el interior del vehículo las garrafas de combustible y otros efectos. El conductor no pudo ser localizado, a pesar del dispositivo de búsqueda desplegado en el lugar.

La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación, tras comprobar que la furgoneta, con domicilio en La Línea de la Concepción, no figuraba como sustraída.