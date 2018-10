El PP se hace eco de las reclamaciones sindicales de la Policía Local

El Partido Popular, a través de su presidente y candidato a la Alcaldía, Andrés Núñez, y el concejal Diego Rodríguez, han mantenido un reciente encuentro con las secciones sindicales de la Policía Local. En dicha reunión, donde han estado presentes las secciones de UPLB, CSIF y CCOO, los representantes de los agentes destacaron, según fuentes del PP, "el abandono que sufre la Policía Local por parte del gobierno local".

Aseguran que el Grupo Minerva casi ha desaparecido y que no está funcionado

En este sentido, desde el PP se hacen eco de las quejas sindicales, asegurando que dichos representantes de los trabajadores lamentan que "durante los últimos años se crearon diferentes grupos, si bien se han ido abandonando”. Un ejemplo, según destaca el PP, es el grupo policía motorizada, "para el que ni siquiera las motos están disponibles, ya que de no usarlas ni funcionan, tal y como nos trasladan". Por otro lado, un grupo fundamental en la Policía Local como es el grupo de Atestados, "resulta insostenible a nivel organizativo al no existir voluntarios para cubrir sus vacantes", manifiestan. Igualmente, destacan que "se compró un perro y no se usa".

Con respecto al Grupo Minerva, dedicado a la protección de mujeres en casos de violencia de género, los representantes policiales manifiestan, según el PP, que "casi ha desaparecido y, a pesar de contar con cinco dispensas, no está funcionando”. La formación popular llama la atención "especialmente sobre este último caso, ya que el PSOE exigió en la oposición más dispensas, algo que finalmente concedió el PP y, como otras muchas cuestiones, al final, cuando gobiernan, se demuestra que dicen unas cosas en la oposición, sobre todo en ámbito feminista y en la lucha contra la violencia de género, y luego cuando llegan al gobierno se olvidan de ellas".

Por otro lado, los populares afirman que las secciones sindicales reseñan que "en el actual mandato corporativo, la presencia del delegado de Policía Local, José Vera, ha sido inexistente, hasta el punto de que no ha mantenido más de tres o cuatro reuniones a los largo de estos años". En esta línea, hacen hincapié "en lo costoso y desgastante que ha sido mantener reuniones de coordinación con el delegado de Policía, reuniones que cuando se mantienen con fluidez inciden directamente en la calidad de los servicios prestados por la Policía Local. Las pocas que se ha celebrado, lo han sido tras el ahínco de las secciones sindicales. Si el delegado hubiese tenido otro talante, hoy día la Policía Local sería más eficiente y contaría con menos conflictividad social", aseguran.

En cuanto a la situación del personal, los sindicatos han trasladado al PP, "la injustificada demora e incontables trabas de la Corporación a cubrir las plazas vacantes, lo que ha llevado a perder nuevas plazas, todo ello sin tener en cuenta que el gobierno municipal tiene a su alcance ampliar la oferta de empleo público en numerosas plazas, gracias al adelanto de la edad de jubilación, siendo esta opción desechada por la Delegación de Personal”.

Las quejas también se dirigen contra la delegada de Personal, Carmen Jiménez, "a quien acusan de no tener voluntad para llegar a un acuerdo posponiendo en todo momento las negociaciones, dificultando la negociación e incumpliendo los acuerdos alcanzados, lo que ha generado una desconfianza plena hacia el equipo de gobierno", sostienen.

Las diferentes secciones sindicales, según el PP, acusan al alcalde, José María Román, "de deshonrar la labor de la Policía Local, de desconocimiento temerario de la legislación y competencias de ésta, y en consecuencia de ser el responsable de la desilusión de la plantilla. Como líder de este grupo, en vez de ser un elemento motivador es un generador de frustración".

Finalmente, desde el PP destacan "la necesidad de tener una ciudad con una Policía Local que dé respuesta a las necesidades de una localidad cada vez más abandonada y de reconocer la labor tan meritoria que realizan y que objetivamente puede observarse en las estadísticas, amén de que todos los grupos creados dentro la Policía han tenido como exponente la implicación y competencia de estos agentes".