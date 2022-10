‘El poder del color’, nueva exposición virtual de la Fundación Vipren

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas; el autor de la exposición, Óscar Duarte; el gerente de la Fundación Vipren, Miguel González; y la directora de exposiciones de la Fundación, Mariló S. Leal, presentaron la exposición virtual ‘El poder del color’. Se trata de una exposición singular, compuesta por 50 obras seleccionadas entre el trabajo de muchos años y que pueden verse a través de la página de la Fundación Vipren www.fundacionvipren.com.

Durante la presentación de la exposición virtual, Susana Rivas agradeció a la Fundación Vipren “su trabajo de difusión de los artistas locales y cercanos” y a Óscar Duarte “por traer su obra a todas las personas. Una obra que no deja indiferente a nadie, porque llena todo el espacio y es un muy atractiva”. “Animar a la ciudadanía a que visite esta exposición de la Fundación Vipren, a la que desde el Ayuntamiento seguimos apoyando”, comentó.

Por su parte, Óscar Duarte resaltó que “antes de dedicarme a la pintura, me dediqué a la música y estudié Periodismo. Y a la pintura llegué hace un cuarto de siglo con una cierta educación cultural a mis espaldas”. “Mi obra empezó siendo más suelta, pero con el paso de los años he trabajado más con la geometría, que ya no puedo dejar”, comentó el autor de la exposición, quien añadió que “he querido hacer una pintura de proximidad. Así, al flamenco le uno los paisajes que me rodea”. “No concibo la pintura sin color, que es para mi lo principal”, aclaró.

Por otro lado, Miguel González destacó que “en este nueva época de exposiciones virtuales llevamos ya 60.000 visitas, mientras que en la anterior llegamos a las 850.000”. “Óscar es un pintor autodidacta y su vida ha transcurrido entre Argentina, Barcelona, Lebrija y Rota. Él tiene su propio estilo y, según los expertos, marcará tendencia en el futuro”, comentó el presidente de la Fundación Vipren, quien añadió que “sus características principales son la geometría y el color”.

Finalmente, la directora de exposiciones de la Fundación Vipren indicó que “abrimos una nueva temporada de exposiciones virtuales con un pintor afincado entre Lebrija y Rota”. “Agradecer a la Fundación Vipren por abrir ese gran escaparate a los artistas contemporáneos”, expresó Mariló S. Leal, quien resaltó que “se trata de un autor autodidacta, cuya obra recoge temas como la música, una de sus grandes pasiones, los gatos y los lugares por donde ha pasado; mientras que su plástica es el dominio del color”.