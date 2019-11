Podemos acusa al gobierno de ser continuista y vetar la participación de vecinos y oposición

Jorge Guerrero, portavoz municipal de Podemos, ha valorado la acción del gobierno tripartito de Chiclana en sus primeros meses tildándolos de “continuista y carente de participación”. Achaca esta situación a la mayoría absoluta del gobierno “mientras que el mandato pasado tenía que llegar a acuerdos, aunque mínimamente, esta vez hace lo que desea con la absoluta complacencia de Ganemos e Izquierda Unida”.

Denuncian que “la oposición aún no dispone de todos los recursos necesarios para su acción después de la eliminación del personal de los grupos municipales de la oposición, y aunque se supone que esta situación se va a solucionar, a día de hoy podemos decir que hemos sufrido un recorte drástico, donde las subvenciones a los grupos municipales han aumentado, pero tienen que cargar con la contratación del personal que antes era liberado, los cuales ahora todos son del gobierno, con el dinero actual no es posible mantener las condiciones anteriores”. De esta manera dejan claro que “el recorte no es a los partidos sino “a la representación pública, a la capacidad de dar voz a la gente que nos ha votado a cada uno de los partidos de la oposición para que tengamos la capacidad de fiscalizar los movimientos que realiza el gobierno local”.

Guerrero tilda de “antisocial y desleal la subida de impuestos, como la del IBI en un 9%, la segunda en 3 años, cerca de un 30%, sin tener las cuentas claras ni contar con la ciudadanía”. En la formación morada están muy preocupados con la actitud del gobierno de cara a la posible caída del PGOU, asunto sobre el que indican que “desde el año pasado exigimos un plan de contención trabajado con la oposición y el resto de la sociedad para ser capaces de responder con el menor impacto negativo posible para los vecinos”. Puntualizan sobre regularización que “con la normativa de regularización actual la inmensa mayoría de la gente no va a ser capaz de regularizarse por las dificultades que conlleva, por lo que deben modificarse”.

Desde Podemos entienden que se está “cercenando” la participación “de la oposición pero también de la gente, “hay Consejos Locales que aún no se han convocado, como el de Medio Ambiente, y otros que se convocan pero que no se tienen en cuenta, el gobierno informa, pero las aportaciones de los consejos caen en saco roto, como es el ejemplo concreto del de Cooperación Internacional”. Añaden que se vive una situación de “alergia” a los colectivos críticos, ponen como ejemplo a Toniza Ecologistas en Acción de los que entienden que “están sufriendo una situación de persecución, en el que distintos portavoces del tripartito han salido a acusarlos de poner palos en las ruedas y no pensar en la creación de empleo, algo que nos parece repugnante”.

Para finalizar Guerrero especifica que “IU tiene la misma responsabilidad que el PSOE, no pueden aislarse en sus delegaciones, por lo que es necesario que abandonen este gobierno y hagan una labor de oposición efectiva”. “Nos dicen que estamos contra un gobierno de izquierdas, pero la izquierda no es una palabra, son hechos, y este gobierno en hechos no demuestra nada de lo que se supone que deberían demostrar”.