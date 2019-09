La población estimada en agosto supera los 226.000 habitantes

Chiclana se ha mantenido un año más en unos niveles de población estimada durante el mes de agosto muy superiores a los 200.000 habitantes y muy próximos a lo registrado en julio, en ambos casos calculados a través de los datos obtenidos por medio de la recogida de residuos urbanos y su traslado a la planta de Miramundo. De esta forma, según estos cálculos, la población flotante sumada a la permanente alcanzó en agosto los 226.345 habitantes.

Según se explica desde Chiclana Natural, “esta estimación se deduce de los 6.982.280 kilogramos de residuos recogidos el pasado mes, que apenas difieren un 0,02% con respecto a los registrados durante el mes de julio, cuando se alcanzaron 6.983.680 kilogramos. Comparativamente, el recién finalizado agosto sería el tercer mes históricamente de mayor retirada de residuos. El primer puesto lo coparía agosto de 2018, con 7.054.740 kilogramos”.

El dato supone una ligera variación del pesaje de residuos con respecto a agosto del año anterior en un 1,03%. De hecho, se ha pasado de los 7.054.740 kilogramos de 2018 anteriormente reseñados a los 6.982.280 de este año. En términos absolutos la diferencia se sitúa en 72.460 kilogramos.

Cabe destacar que dichos guarismos guardan correlación con la ocupación hotelera en la costa de Chiclana, donde se rozó el 96% de ocupación en agosto. De esta forma, la basura pesada sería la equivalente a la generada por los 83.831 habitantes censados, a la que habría que sumar la equivalente a una población estable no censada aproximada de 11.000 habitantes y otra flotante de 131.563 personas.

A este respecto, desde el gobierno municipal destacan que “la sensación general es que se ha incrementado el número de personas en el municipio en el mes de agosto respecto a julio, tal y como reflejan los datos de ocupación hotelera, por lo que entendemos que las numerosas campañas de concienciación ambiental también repercuten en una mayor consideración ciudadana a la hora de generar residuos”. “Así, al igual que sucede con el agua, vemos cómo se están llevando a cabo hábitos ambientales en cuanto a reducción de residuos”, indican.

En esta línea, fuentes municipales explican que para el cálculo de la estimación de población se tienen en cuenta parámetros como el censo, la población residente estable no censada, las segundas residencias, ocupación hotelera, estimación de visitantes desde poblaciones limítrofes por motivos turísticos, la ocupación de viviendas por temporada, los residentes por motivos laborales, la ocupación en otros establecimientos (casas rurales, albergues, campings, caravanas), los usuarios puntuales de servicios de playa, turísticos, culturales u hosteleros sin pernoctación, los trabajadores desplazados no residentes y la estimación de población inmigrante no estable y no censada.

Sin embargo, el dato de referencia respecto al que gira el cálculo es la cantidad de residuos generada según el volumen contabilizado en Miramundo por la empresa Biorreciclaje de Cádiz y su comparación con la temporada baja. Con la aplicación de estos parámetros se deduce una estimación de residuos generados por habitante y día durante 2019 que se eleva a 0,98 kilogramos.

Así, la estimación de población se realiza según los criterios del Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía (2000-2019), al que se le aplican los parámetros de corrección necesarios para adaptarlo a la dinámica de generación y recuperación de residuos actual en un municipio turístico-costero como Chiclana, lo que permite extraer la aproximación poblacional especificada.