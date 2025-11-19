Pleno Infantil en Chiclana con motivo del Día Universal de la Infancia

El alcalde de la ciudad, José María Román, y el delegado municipal de Infancia, Francis Salado, presidieron recientemente el Pleno Infantil, con motivo del Día Universal de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre. Se trata de una actividad cuyo objetivo es que los menores sean personas participativas, conocedoras de sus derechos y de sus obligaciones y deberes como ciudadanos, que conozcan personalmente el funcionamiento de la Corporación Local, además del lugar donde se reúnen los concejales para decidir las cuestiones que competen a la localidad y defender los derechos de la ciudadanía.

Hay que destacar que el Pleno Infantil se ha llevado a cabo con la participación de un total de 14 centros escolares de Educación Primaria de la localidad, contando en esta ocasión con la presencia de treinta alumnos de 5º de Primaria de los colegios SAFA, Al Andalus, Alameda, La Atlántida, La Salle, El Castillo, Los Remedios, Federico García Lorca, José de la Vega, Isabel La Católica, Giner de los Ríos, Serafina Andrades, Niño Jesús y Sancti Petri. Para ello, se mantuvo contactos con los colegios al objeto de proponerles una actividad para trabajar en clase sobre los derechos y deberes de los menores, en concreto, sobre los derechos de los menores en el mundo digital, así como su protección.

Durante la sesión, los estudiantes propusieron al alcalde sus demandas de cara a mejorar la ciudad y atender sus necesidades, entre ellas, la protección de los menores ante los peligros de información privada en las redes sociales, los problemas de salud mental ocasionados por los videojuegos, el uso adecuado por parte de toda la ciudadanía de internet, entre otros.