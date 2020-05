Chiclana comenzará a montar la infraesctura de playas a partir de este lunes una vez que ya cuenta con la resolución favorable de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía al Plan de Explotación de Playas para el cuatrienio 2020-2023. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de la ciudad, José María Román, quien ha resaltado que, “en representación de la ciudad de Chiclana, quisiera agradecer a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible y a su equipo técnico el trabajo realizado para que Chiclana pueda contar con este Plan de Explotación de Playas para los próximos cuatro años”.

Al igual que sucediera en 2016, Chiclana vuelve a convertirse en el primer municipio de la provincia de Cádiz que cuenta con este documento, cuya vigencia se prolonga hasta el año 2023. Asimismo, indicar el Ayuntamiento también fue el primero que solicitó su aprobación el pasado 30 de octubre, sin que haya habido problema alguno en su tramitación. “En la jornada de ayer jueves 7 de mayo se nos trasladó desde la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la resolución favorable al Plan de Explotación de Playas de Chiclana, que afectará a las playas de Sancti Petri, Lavaculos y La Barrosa”, ha explicado el alcalde, quien ha destacado que “se trata de un documento imprescindible para el funcionamiento de nuestro litoral durante los próximos cuatro años”.

De esta forma, en cuanto ocupaciones no lucrativas, el Plan de Explotación de Playas recoge que en La Barrosa se podrá instalar un total de 31 pasarelas de madera para acceso público a la arena, tres pasarelas y una zona de descanso para personas con movilidad reducida, seis parques infantiles, siete torretas de vigilancia del servicio de socorrismo y salvamento (que se unen a la existente en el puesto central de Cruz Roja), dos módulos de salvamento y socorrismo, dos zonas de actividades múltiples permanentes y veinte módulos de aseos (además de los existentes en el paseo marítimo). Y en cuanto a ocupaciones lucrativas, se contempla cuatro zonas destinadas a actividades náuticas de 150 metros cada una (junto a puesto central de Cruz Roja, a la altura de la calle Boquerón, entre los hoteles Gran Meliá Sancti Petri y Aldiana Andalusien y junto a la Torre del Puerco), 19 zonas destinadas a sombrillas y hamacas, ocho kioskos, una carpa para masaje.

Por su parte, la playa de Sancti Petri podrá albergar, en cuanto a ocupaciones no lucrativas, dos pasarelas y una zona de descanso para personas con movilidad reducida, cuatro pasarelas de madera, dos torretas de vigilancia de salvamento y socorrismo, cuatro módulos de aseos, una zona de actividades múltiples permanente y una zona de juegos infantiles. Asimismo, en relación a ocupaciones lucrativas, el documento contempla una zona para actividades náuticas de 150 metros de longitud, que se ubica junto al poblado almadrabero. Finalmente, indicar que en la playa de Lavaculos no existen ocupaciones lucrativas ni no lucrativas.