El cine en la playa y en el centro vuelven desde mediados de julio

La programación de Chiclana de Cine vuelve este verano, según adelantaron ayer la primera teniente de alcalde, Carmen Jiménez, y el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, durante el acto de presentación de esta iniciativa. Dará comienzo el próximo 15 de julio, estando previsto su desarrollo hasta el 20 de agosto. Todas las sesiones darán comienzo a las diez de la noche, serán totalmente gratuitas y, además, se proyectarán subtituladas en castellano.

Chiclana de Cine está compuesta por 'Una Playa de Cine' y 'El Centro de Cine'. La primera de ellas se desarrollará todos los domingos del 15 de julio al 19 de agosto, en la segunda pista de la Playa de La Barrosa, junto a la Cruz Roja. La primera de las proyecciones será 'Los siete magníficos', mientras que el 22 de julio la película protagonista será 'The fate of the furious'. Además, el 29 de julio será el turno de 'Spiderman' y el 5 de agosto de 'Diario de Greg. Carretera y manta'. 'Rey Arturo' será la proyección del 12 de agosto y 'La torre oscura' cerrará el verano el 19 del mismo mes. Las personas que acudan a estas sesiones deberán llevar sus propias sillas o bien sentarse en la arena de la playa.

Con respecto a 'El Centro de Cine', cabe reseñar que se desarrollará todos los lunes en la Plaza de las Bodegas. Estas películas están dirigidas a un público más infantil y la primera de ellas será 'Ballerina', el 16 de julio. El día 23 será le turno de 'Batman. La Lego película', mientras que el 30 de julio se proyectará 'Babe jefazo'. Ya en agosto, el día 6 será el turno de 'Los Pitufos', el día 13 le tocará a 'Gru. Mi villano favotito 3' y la película que cerrá la temporada estival será 'Emoji', el 20 de agosto. En este caso, el Ayuntamiento habilitará sillas en la Plaza de las Bodegas para que el público pueda disfrutar de cada una de las películas.

"Chiclana de Cine es una iniciativa que siempre ha gozado de un gran éxito entre pequeños y mayores, tanto en la playa como en el centro de la ciudad", ha señalado el delegado de Juventud, que también confía "en que este año vuelva a ser así, ya que es una de las actividades de la programación más demandada por el público, con proyecciones de interés para todos y que harán disfrutar a todas las personas que se acerquen hasta las ubicaciones mencionadas".