Una plataforma denuncia la "degradación ambiental" por los conciertos en Sancti Petri

La Plataforma Ciudadana 'El Pueblo Por Sancti Petri' ha denunciado "la invasión del espacio de Sancti Petri a causa de la organización de Concert Music Festival (CMF)" y ha expresado su oposición a la celebración de este tipo de eventos en el espacio del poblado "por la degradación ambiental y patrimonial que esto supone". Este colectivo añade que no está en contra de la celebración de los conciertos en la ciudad "pero que hay otros espacios más adecuados y que cuentan con más condiciones para recibir este tipo de celebraciones como el recinto ferial o el campo de fútbol".

Asimismo, ha defendido "el derecho del uso y disfrute de todos los chiclaneros sobre el poblado, derecho que se verá ampliamente mermado por la celebración de los conciertos y demás actividades promovidas por la organización de CMF, que privatizará el poblado de miércoles a domingo, durante los meses de julio y agosto". Por su lado, Toniza- Ecologistas en Acción, Asociación Bahía de Cádiz y Agaden coinciden en "la degradación ambiental que está suponiendo la preparación de los aparcamientos para 2.500 coches, en la zona del pinar de Sancti Petri y la zona de los Esteros" y alertan de las repercusiones que pueden tener el exceso de ruido, basura y la preparación de los aparcamientos".

Además, Agaden ha presentado un escrito a la Consejería de Medioambiental donde denuncia "la destrucción y degradación del entorno", mientras que a AVV Costa de Sancti Petri, anunció un recurso de reposición ante el Consistorio y una denuncia ante el juzgado de guardia que les derivará, más tarde, a denunciar ante a la fiscalía medioambiental.

En la misma línea, el PP señala que el alcalde, José María Román, "está arrasando Sancti Petri". Así de contundente se muestra la formación popular ante las actuaciones que se están llevando a cabo en Sancti Petri a raíz de la celebración de los conciertos.

Si ya denunció hace unas semanas los derribos de edificaciones, ahora desde el PP muestran su "estupor ante el ataque al patrimonio ecológico y natural para obtener plazas de aparcamiento", afirma el presidente de la formación popular, Andrés Núñez.

En este sentido, el portavoz y candidato del Partido Popular manifiesta que "si no era el lugar más adecuado, si no cabía, cosa que sabía toda Chiclana menos Román, que no se hubiese hecho allí. Pero lo que no se puede consentir es que para enmendar el error, porque no hay espacio para dar cabida a tantos vehículos, se arrase Sancti Petri y se conviertan espacios naturales en meros solares aparcacoches".

La formación popular resalta que "hay que tener en cuenta que este espacio posee una catalogación de especial protección, por lo que no terminamos de entender quién y cómo ha autorizado, si es que lo ha hecho, esta barbaridad".