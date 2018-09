El paro sube en agosto pero lo hace en menor medida que en los últimos años

Las cifras del paro vuelven a subir a lo largo del mes de agosto, algo que en una ciudad eminentemente turística y donde predomina el sector servicios como es Chiclana resulta algo llamativo.

En términos absolutos, durante el pasado mes de agosto la ciudad se situó en una cifra total de parados de 9.426 personas, lo que supuso un incremento con respecto al mes de julio de 85 desempleados más, un 0,91%. Si bien estos datos no pueden valorarse de forma positiva, sí resultan menos negativos, al menos, que los registrados en el mismo periodo del pasado año en la ciudad, ya que en agosto de 2017 el paro en Chiclana alcanzó los 9.836 desempleados, 410 más que en esta ocasión.

En relación con estos datos, tanto el gobierno municipal como el principal partido de la oposición han hecho su particular lectura, destacando a este respecto el edil de Fomento, Adrián Sánchez, que dichas cifras "se mantienen por debajo de los 9.500 desempleados, algo que no sucedía desde el verano de 2009". En este sentido, Sánchez ha resaltado que, "evidentemente, no se trata de un buen dato para Chiclana, puesto que cualquier aumento del número de parados siempre es negativo. No obstante, sabemos que el final de la temporada estival provoca un incremento del número de desempleados propiciado por la finalización de los contratos en el sector servicios, fundamentalmente relacionados con el turismo".

Asimismo, el delegado de Fomento y Empleo ha comparado la actual situación con datos de agosto en años anteriores, para concluir que "en un año, es decir, de agosto de 2017 a agosto de 2018, el número de desempleados en Chiclana ha bajado en 410 personas, lo que supone además un descenso de 1.500 personas, entre 2016 y 2018". "Esto pone de manifiesto que la situación está mejorando año tras año. Y si comparamos la situación actual con el mes de agosto de 2014, último del Gobierno del PP en Chiclana, estamos hablando de 3.537 parados menos que en el mismo mes de hace cuatro años".

"Aunque no podemos estar contentos por los datos relativos al último mes, sí nos mostramos moderadamente satisfechos por la tendencia general en nuestra localidad, ya que podemos comprobar cómo aún seguimos por debajo de los 9.500 desempleados en Chiclana, dato que continúa igualando a 2009, y la situación va mejorando año tras año", ha incidido Sánchez.

Por su parte, desde el PP, a través de su presidente local, Andrés Núñez, se ha calificado este dato como "preocupante", y se ha mostrado sorpresa por la valoración del equipo de gobierno al respecto al entender que "si el delegado de Fomento ve positivo un aumento del paro en el mes de agosto en una ciudad turística como Chiclana, se trata de un indicativo claro de que esta ciudad necesita un cambio". En esta línea, Núñez ha incidido en que "sigue sin producirse ni una sola medida municipal para luchar contra el desempleo, y a nivel nacional, ha sido irse el PP del Gobierno y empezar a subir el paro, con el agravante de que el pasado viernes fue el día en el que se produjeron más despidos de la historia, con todo lo que ello conlleva".

Por último, el presidente local de los populares ha manifestado que "no se puede uno achacar las bajadas del paro cuando no has hecho nada a nivel local para ello, y cuando sube el desempleo entender que eso no va contigo", en relación a las declaraciones de Adrián Sánchez.