El Consistorio vuelve a reclamar a la Junta los tres millones del centro de Los Gallos

“Un mes más, y ya van 15, seguimos sin tener noticias de la Junta de Andalucía en relación a la compraventa del centro de salud de Los Gallos”. Con estas palabras, la portavoz del gobierno municipal, Cándida Verdier, ha mostrado su malestar con la Junta de Andalucía, tras cumplirse hoy 15 meses desde la apertura al público del centro de salud de Los Gallos y "sin tener respuesta por parte de la Administración andaluza respecto a la formalización del contrato de compraventa de dicha equipamiento sanitario, valorada en tres millones de euros", según destacan.

De esta forma, desde el Ayuntamiento instan de nuevo a la Junta a “retomar” este asunto “y cerrar de una vez todos los trámites administrativos, para que el SAS no solo se haga cargo de la gestión del centro, sino que lo adquiera en propiedad, tal y como estaba acordado”. “No podemos olvidar que, en su día, se firmó un protocolo entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía para finalizar las obras por parte del Consistorio, mientras la Junta se encargaría de abonar los casi tres millones de euros pendientes. Así, lo lógico es que los compromisos se cumplan, esté el partido político que esté al frente de la Administración”, ha recordado la portavoz del gobierno municipal, quien ha añadido que “lo mismo sucede con la devolución que el Ayuntamiento tiene que realizar de la subvención concedida por el SAS en 2014 de 1,4 millones de euros”. “La voluntad de este Gobierno municipal a la hora de abonar estos 1,4 millones pendientes por el incumplimiento del convenio sigue estando y lo único que pedimos es que desde la Administración autonómica también se actúe con la misma responsabilidad”, ha incidido.

Así, desde el equipo de gobierno se recuerda que "el 6 de junio de 2016 se firmó un Protocolo General de Actuación entre el SAS y el Ayuntamiento de Chiclana, a través del cual el Consistorio ejecutaba las obras pendientes en este equipamiento de cara a su puesta en funcionamiento por parte de la Administración autonómica. Dicho protocolo tenía un plazo de dos años, que se prorrogó por una anualidad más, es decir, hasta el 6 de junio de 2019. Asimismo, indicar que el 4 de diciembre de 2018 desde la Dirección General de Patrimonio de la Junta se requiere al Ayuntamiento la documentación necesaria para iniciar el procedimiento de adquisición por contratación directa del inmueble por valor de tres millones de euros, cuestión que se produce el 8 de febrero del pasado año, concluyendo el expediente tras el acuerdo plenario del 28 de marzo, es decir, hace casi 13 meses".

Por otro lado, "en relación al reintegro de la subvención concedida por el SAS al Ayuntamiento para la ejecución del centro de salud y que fue reclamada por la Administración andaluza en el año 2014 tras incumplimiento del convenio por parte del Ayuntamiento en ese momento gobernado por el PP", indican desde el Consistorio, "el Ayuntamiento tenía de plazo hasta el 26 de septiembre de 2019 para el pago de 1.493.739,71 euros, pese a que se presentó un recurso de reposición y se solicitó la suspensión cautelar".

“En numerosas ocasiones nos hemos puesto en contacto con la Junta de Andalucía por teléfono y por correo electrónico para formalizar la compra-venta del inmueble por parte de la Junta, tras asumir el Ayuntamiento el coste de las obras que quedaban pendientes para arreglar los desperfectos que existían. Sin embargo, a día de hoy, 15 meses después de que el SAS abriera sus puertas, no hemos tenido respuesta alguna”, ha incidido Cándida Verdier, quien ha recalcado que “ese fue el compromiso acordado por ambas administraciones en diciembre de 2018 y que fue resuelto por el Pleno en febrero de 2019”. “Sin embargo, el Gobierno andaluz no solo no ha respondido a ese compromiso, sino que ni siquiera responde a nuestros requerimientos”, ha incidido la portavoz del gobierno, quien ha finalizado añadiendo que “nosotros cumplimos nuestro compromiso de arreglar el centro de salud para que pudiera abrir sus puertas, pero la Junta no ha hecho lo mismo, por lo que volvemos a reiterarle que cumpla su compromiso con Chiclana”.