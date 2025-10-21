Paco Flor recibe este sábado la Dorada de Oro con motivo de la Semana del Pescado de Estero 2025

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidirá este sábado la entrega de la Dorada de Oro con motivo de la Semana del Pescado de Estero, que en esta ocasión recaerá en el gerente del CRA Salinas de Chiclana, Paco Flor. Dicho acto se llevará a cabo con motivo de la fiesta popular, que se desarrollará en la plaza de Las Bodegas.

Paco Flor es máster especialista en Educación Ambiental, profesor y gerente del Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana desde el año 2007, aunque ya anteriormente había dirigido la Escuela Hogar de Campano, así como el centro de iniciativas juveniles Box en sus primeros años. Asimismo, ha llevado a cabo la recuperación del patrimonio natural-histórico de las Salinas Santa María de Jesús.

En estos 18 años al frente del CRA Salinas de Chiclana, ha puesto en marcha numerosas actividades educativas enfocadas a dar a conocer las salinas y esteros de la ciudad, entre ellas, despesques educativos a centros escolares o colaboración como profesor en másteres de Educación Ambiental y en charlas sobre estos espacios como nuevos modelos de negocio. Unos 10.000 escolares han visitado en estos años el CRA Salinas de Chiclana.

Por otro lado, Paco Flor ha impulsado en estos años la promoción y consumo de pescado de estero y otros productos cultivados en el parque natural de la Bahía de Cádiz. Además, ha promovido la celebración de catas de sal, así como de algas y de pescado de estero en sus distintas elaboraciones. Y es miembro del Cluster de Sal a nivel europeo desde el año 2017.

“Paco Flor es un ejemplo de persona vinculada a los esteros y salinas de Chiclana, llevando a cabo una magnífica gestión en estos últimos 18 años”, declaró el alcalde, quien resaltó que “su implicación y esfuerzo por potenciar un producto tan valioso y su labor pedagógica son méritos más que suficientes para recibir la Dorada de Oro con motivo de la Semana del Pescado de Estero”.