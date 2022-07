El oro olímpico de Chiclana

Velódromo de Horta. 27 de julio de 1992. Noche tórrida. Los Juegos han comenzado hace dos días. Barcelona y España se encuentran semiparalizadas por un acontecimiento llamado, junto a la Expo de Sevilla, a marcar un antes y un después en la modernidad del país, un evento para el que cientos de deportistas nacionales se han estado preparando durante años con el fin de obtener los mejores resultados de la historia del olimpismo nacional.

Lleno el velódromo, un chiclanero compite en una modalidad poco conocida —el ciclismo en pista no goza del respaldo popular, como sí lo hace el de la carretera—, el kilómetro salida parada. Es campeón del mundo, parte como favorito. José Manuel Moreno, el “Ratón”, puede lograr para España la primera medalla olímpica de los Juegos. Momento de la salida. Enmudece el velódromo.

Chiclana, 1992: 47 000 habitantes (menos de la mitad de los 100 000 que, más allá de las cifras oficiales, tiene hoy, cantidad que llega a un cuarto de millón en algunos momentos del verano); pueblo agrícola, de emprendedores, con altas tasa de desempleo; vides, salinas y pinares. El poblado de Sancti Petri, cerrada la almadraba, aparece sumido en olvido y ruinas; Novo Sancti Petri acaba de comenzar su construcción y, con él, el imparable crecimiento turístico de la ciudad hasta situarse entre los primeros destinos nacionales, con la generación de miles de puestos de trabajo. Imposible imaginar entonces.

Moreno, volcado en su bicicleta en una posición aerodinámica, solo puede mirar hacia delante, hacia los metros que le quedaban por recorrer hasta alcanzar el oro olímpico. Sale. Ruidos, gritos, aclamaciones. Primer giro, oh, muy lento, su crono es solo el sexto mejor, está, por mucho, fuera del podio. De nuevo el silencio en el velódromo.

En la Chiclana de los años 40, 50, 60 del siglo pasado, hay que buscarse el pan allá donde este se encuentre. El municipio está muy limitado económicamente. Los chiclaneros utilizan modestas bicicletas para desplazarse a las poblaciones vecinas e incluso en el propio municipio, camino de las vides. Se instala un faro en la parte delantera de la bicicleta en busca de alguna claridad durante las horas nocturnas, que ocupan buena parte del trayecto. Horas de pedaleo antes de la dura faena, horas de pedaleo después.

Moreno mismo es exponente de esa circunstancia, no en vano, hijo de emigrantes, ha nacido en Ámsterdam. Una estatua, en la plaza Andalucía, recuerda hoy a esos chiclaneros que cultivaron un pasado de trabajadores, de ciclistas por obligación.

En 1963, 'Los Currusquillos gaditanos' les rinden homenaje y cantan “Vienen de Chiclana y otros pueblos, hombres en bicicleta a trabajar (…) Da pena verlos en fila, tristes por la carretera, sin más luz de esperanza que les dé vida que le farol que alumbrando va su verea”.

Segundo giro, superados los 500 metros, Moreno ya marca el mejor tiempo. Tercera vuelta, 750 metros. Cuando Moreno enfiló la última recta, hacía tiempo ya que los gritos de ánimo, de júbilo posteriormente, habían roto miles de gargantas en Chiclana, en España entera. Oro. Récord olímpico.

Moreno eleva su dedo meñique. Toma la bandera española, la catalana, la andaluza y vuelve a girar, ahora lentamente, aclamado. Es el momento de la gloria.

La rueda de prensa tras el oro se alarga enormemente. Los periodistas quieren saberlo todo. ¿Quién es Moreno, de dónde es, cómo comenzó, pensaba que sería el primer medallista olímpico…? A las tantas, monta en coche y vuela hacia el hotel (su participación en los Juegos no ha terminado, aún debe competir en velocidad). Pero Moreno ordena parar el coche. Desde el velódromo, el grupo de chiclaneros que hemos viajado hasta Barcelona camina cantando y gritando. Moreno se baja y nos abraza uno a uno. ¡¡Lo he conseguido, lo he conseguido!!

La gloria y la humildad.

Los días que siguieron a la consecución de la medalla de oro de José Manuel Moreno, un estallido de júbilo recorre toda España. Son los momentos álgidos del ciclismo nacional, con Induráin en plenitud concediendo a los españoles momentos únicos, parando el país cada tarde a la hora de la siesta. En ese 1992, el ciclista navarro gana Giro y Tour.

Justo hoy, 30 años después, el poco más de un minuto que encumbró a Moreno y a Chiclana, permanece vivo en la memoria; los medios lo recuerdan, Chiclana rememora esos días en que se repartían por sus calles, a un mismo tiempo, un rebosante orgullo, una explosión de locura colectiva. Si la grandeza se mide por cuánto el olvido puede subyugarla con el paso del tiempo, la de ese momento único de hace 30 años sigue alumbrando, poderosa, vibrante y plena de emotividad, con la persistente llama del recuerdo.

No hay momentos puntuales —se trata más bien de un proceso— en el que la historia de una ciudad cambia sustancialmente, para crecer, ser otra diferente; para ensanchar horizontes, explorar nuevas sendas; para definir un nuevo futuro, difícilmente imaginable incluso para sus propios habitantes.

Si, no obstante, existiera ese momento, la noche del 27 de julio de 1992 es, simbólicamente, ese instante. El día en que la bicicleta encumbró a José Manuel Moreno se cerraba un ciclo de la historia de Chiclana, se abría otro, el que aún continúa. De las pedaladas del hambre a las pedaladas de gloria.