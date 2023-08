La obra ‘Sí, a todo’ será protagonista este miércoles en el Teatro Moderno, a partir de las 21.00 horas. Un espectáculo que llega de la mano de la Red Andaluza de Teatros Públicos y es un ejercicio de autoficción interpretado por Abel Mora y Maka Rey y donde la música juega un papel importante con letras compuestas por Juan Manuel Braza Benítez, Juan Carlos Aragón o los propios Abel Mora y Antonio Álamo, directores de esta obra.

Esta es la historia de un hombre. Un actor, para ser más concreto. Un actor que ha trabajado en algunas obras de teatro y en algunas películas de renombre (‘Ocho apellidos vascos’ o ‘El niño’, entre otras). Así que, ¿te va a sonar su cara? No lo creo. Siempre salió en esas pelis que vieron millones y millones de personas muy de refilón, diciendo un par o tres de frases. Pero él no estaba descontento con su suerte. No, en absoluto: la vida, a poco que salga bien, es maravillosa.

Pero un día todo se tuerce. La vida. Le pasa a mucha gente. Es más, antes o después, nos va a pasar a todos. A mí, a ti, a tu vecino del quinto, a Mariquita la de la frutería, a tu amigo… ¿Y entonces?

Las personas interesadas en adquirir las entradas pueden hacerlo través de www.tickentradas.com, así como en la taquilla del teatro, que permanecerá abierta al público de lunes a viernes en horario de 9.00 a 13.00 horas y desde dos horas antes del inicio de los espectáculos.