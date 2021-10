La demanda de menús para menores en el comedor escolar de Chiclana se reduce un 75% este verano

La Delegación Municipal de Servicios Sociales volvió a atender este verano las necesidades de los niños de familias chiclaneras más vulnerables. De esta forma, al igual que en años anteriores, el Ayuntamiento de Chiclana ha ofrecido a aquellas familias cuyos menores se habían beneficiado del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil, llevado a cabo por la Junta de Andalucía en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria durante el curso 2020/2021, la posibilidad de que durante los meses de vacaciones de verano pudieran recoger los menús individuales de comida de dichos menores, así como de sus hermanos, en el hotel escuela Fuentemar. De esta forma, las familias han tenido la posibilidad de recoger los menús de lunes a sábado (incluidos festivos).

Así pues, durante los casi tres meses en los que se ha desarrollado el comedor de verano, se ha elaborado un total de 1.954 menús, para atender a una media de 27 menores diarios (18 menores del Plan SYGA y ocho hermanos), lo que ha supuesto una inversión global de 19.334,70 euros. De esta forma, se elaboraron 225 menús en junio, 779 en julio, 680 en agosto y 270 en septiembre. “Estamos hablando de un descenso considerable respecto al verano de 2020, que estuvo marcado por la crisis económica como consecuencia de la pandemia del Covid-19”, resalta el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, quien recuerda que “el verano del pasado año finalizó con la atención de 106 menores correspondientes a 45 familias”. “Esto supone una reducción a apenas una cuarta parte de lo que se atendió en 2020”, incide.

“Este dato pone de manifiesto que la recuperación económica es una realidad y que, tras el incremento del número de menores atendidos durante el pasado año como consecuencia de la crisis por la pandemia del Covid-19, hemos vuelto a la tendencia de los años anteriores, en los que se estaban reduciendo los casos de niños atendidos por el comedor de verano puesto en marcha por el Ayuntamiento de Chiclana”, manifiesta Francisco José Salado, quien añade que “dicha recuperación es tal que los datos de este último verano son incluso más bajos que en 2019, cuando el número de menores atendidos contaba con una media de 32”.

Asimismo, el delegado de Servicios Sociales insiste en que “desde este equipo de gobierno considerábamos totalmente necesario poner en marcha este verano este servicio para los niños, una vez que finalizaba el periodo de escolarización, porque no queríamos que sufrieran carencias en cuanto a la alimentación”. “Así pues, con este servicio solo continuamos con nuestra línea de trabajo en el equipo de gobierno, que no es otra que volcarnos con aquellas familias que siguen pasando por dificultades económicas. De esta forma, seguimos trabajando para ayudar a las familias más necesitadas de Chiclana, no solo durante el curso escolar, sino también durante la época estival”.

“Estamos convencidos de que, con el Plan SYGA de la Junta de Andalucía en los colegios durante el curso escolar, así como la puesta en marcha de este servicio de comedor en verano y en las fiestas navideñas, podemos decir que estamos cubriendo esta necesidad al conjunto de familias más desfavorecidas de Chiclana durante todo el año”, concluye.