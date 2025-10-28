El Museo de Chiclana acoge la exposición ‘Montserrat Gudiol. Un pincel en el alma’, según dieron a conocer la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el director del Museo, Jesús Romero. Esta muestra estará abierta al público hasta el próximo 7 de diciembre y vuelve a tener como protagonista al grabado. Monteserrat Gudiol es una renombrada artista catalana que, en su vasta obra, llevó en paralelo su trayectoria como pintora y como grabadora, alcanzando en una y en otra la misma excelencia. Tras su pintura y su grabado, la mano maestra de una dibujante de primera.

“En el Museo de Chiclana hemos puesto en valor un arte desconocido como el grabado con distintas exposiciones, entre ellas, esta de Montserrat Gudiol, una mujer cuyo trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional”, declaró Susana Rivas, quien animó a la ciudadanía a visitar la muestra.

Por su parte, Jesús Romero destacó que “la exposición, que se divide en dos salas, es una visión retrospectiva y general sobre la obra de Montserrat Gudiol. La primera sala está dedicada al tema del color, con litografía y pintura, mientras que la segunda sala está dedicada al dibujo y al grabado”.

Hija del historiador de arte y arquitecto José Gudiol Ricart, Monserrat Gudiol Corominas, nacida en Barcelona en junio de 1933, vivió dentro desde pequeña y dentro de su familia, la pasión por el arte, formándose de manera autodidacta en el estudio de restauración de pintura medieval de su familia, pintura que deja honda huella en su pintura.

En 1950, con sólo 17 años, realizó su primera exposición individual, exposición que ahora se conmemora con esta muestra que tiene lugar también a los diez años de su fallecimiento. Esta primera exposición suya tuvo lugar en el Casino de Ripoll. Desde entonces no cesaron su trabajo ni sus exposiciones. La última, hace escasos meses, justo allá donde mostró por primera vez su arte. Entre medio, decenas y decenas de exposiciones no sólo en las más importantes ciudades del territorio español (Barcelona, Málaga, Bilbao o Sevilla), sino en otras latitudes bastante más lejanas, desde Estados Unidos o Canadá hasta la Unión Soviética, pasando por Sudáfrica.

Expuso en multitud de galerías y museos de todo el mundo y su obra está presente en muchos de estos, así como en relevantes colecciones particulares.

A estas exposiciones se une esta muestra que ofrece el Museo de Chiclana y plantea una visión global en retrospectiva de la obra de Montserrat Gudiol, desde sus dibujos de infancia o sus pinturas de adolescencia hasta su obra de madurez.