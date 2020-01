El alcalde, José María Román, ha inaugurado la exposición ‘La imagen escrita’, que ha abierto sus puertas en la Casa de Cultura. Esta muestra, que estará abierta al público hasta el 2 de febrero, está formada por veinte fotografías y poemas impresos en papel pluma de tamaño A3, de los autores Leonor Montañés y Enrique Rojas.

Esta exposición trata de entrelazar distintos lenguajes, el de la imagen, con las fotos de Leonor Montañés Beltrán y el de la palabra, con los versos de Enrique Rojas Guzmán. Durante la inauguración, José María Román ha señalado que se trata de una exposición que “conjuga dos elementos fundamentales para el disfrute como son ver y leer cosas bellas. Por su parte, Enrique Rojas ha destacado que “esta muestra trata de hacer una metáfora de la búsqueda de la belleza donde hay casas abandonadas, porque muchas veces la belleza está donde no la buscamos. Si extrapolamos esto a las personas, dichas personas pueden tener una belleza que no se ve a primera vista, porque no hay nada más subjetivo que la belleza”.

Además, Leonor Montañés ha recordado que “todo empezó en las tertulias literarias, cuando había que poner texto a una imagen. Enrique y yo lo hablamos durante mucho tiempo y pensamos que sería muy bonito usar imágenes que no llamaran la atención y completarlas con las palabras, pensando en las personas que un día pudieron vivir en esas casas que aparecen en las imágenes”.

También ha explicado que la muestra tiene un hilo conductor, empezando con las puertas cerradas, para llegar a una fotografía con unas llaves colgadas y continuar abriendo puertas, algo que se ve reflejado en las imágenes y en las palabras”.