La Junta deniega definitivamente a Chiclana las ayudas de 'Ciudad Amable'

La Junta de Andalucía ha dejado a Chiclana fuera de las subvenciones del programa Ciudad Amable, al que el Consistorio había presentado el proyecto de transformación de la carretera del Molino Viejo en una avenida urbana, una decisión que ha sido calificada por la delegada de Urbanismo, Ana González, de “indignante” y de “desleal con la ciudad”.

En este sentido, González ha manifestado que “esta decisión viene a ratificar la falta de lealtad del Gobierno andaluz con Chiclana y con la provincia de Cádiz, puesto que de 22 ayuntamientos gaditanos gobernados por el PSOE, solo dos han sido seleccionados para recibir estas ayudas”, reseñando además que “se trata de una pérdida de inversiones en nuestra ciudad, puesto que a esto se suman otras subvenciones que hasta ahora hemos venido recibiendo y que ahora ya no llegan. Un ejemplo son los 500.000 euros para infraestructuras de playas, sobradamente justificadas. Además, vemos como, convocatoria tras convocatoria, se nos pone más difícil y nos ponen más impedimentos. Esto viene a demostrar esa falta de lealtad en la pérdida de inversiones para con nuestra ciudad, quitándonos tanto los fondos ITI como estos de Ciudad Amable”.

Ana González, delegada municipal de Urbanismo "Estamos indignados porque la Junta está siendo tremendamente desleal con Chiclana"

Ana González ha recordado que en la resolución provisional de la subvención, Chiclana, “directamente, no aparecía, porque afirmaba la Junta que los suelos no eran urbanos, algo que no es verdad, y así quedó demostrado tras las alegaciones pertinentes que presentamos, puesto que nos incluyeron y nos concedieron 53 puntos. Cuando vemos el baremo, comprobamos que nos habían puntuado con un cero en criterios tan fundamentales en Chiclana como tener Plan de Movilidad Sostenible vigente, Plan Municipal de Vivienda, ciudades cuyo conjunto monumental esté catalogado como conjunto histórico y municipios que tengan afluencia turística y entorno hotelero. Parece una tomadura de pelo, pero en todos nos dieron cero puntos y al presentar alegaciones nos dieron el máximo en cada uno, es decir, 12 puntos, subiendo de 53 a 65. Esto nos ha dejado en el cuarto lugar como suplentes, pero a solo un punto del último municipio que ha sido seleccionado para ser merecedor de esta subvención”.

“Lo que es indignante es que, aunque nos valoran, lo hacen de forma que nos dejan fuera. Y es que en criterios de valoración que pueden ser subjetivos como la participación ciudadana, la habitabilidad, contexto urbano, confort de los usuarios, perspectiva de género, movilidad sostenible, uso de transporte público, mejora de la conectividad, generación de espacios verdes, función social y ecológica de la actuación o sustitución de infraestructuras obsoletas, entre muchas otras, en todas nos han valorado a la baja, puesto que cumplimos en todos los criterios y solo dos puntos más nos metían en la subvención”, ha explicado la delegada, quien ha añadido que “obviamente, a la Junta de Andalucía no le interesa que Chiclana esté en esta subvención”. Pese a ello, desde el Consistorio se anuncia que se van a estudiar las posibilidades que quedan para reclamar, “porque no nos vamos a dar por vencidos”, aseguran.

En este sentido, González ha aconsejado al PP de Chiclana que “deje de insultar y de mantener esa actitud agresiva, que no aporta nada”, y le ha sugerido que “hable con sus compañeros de la Junta de Andalucía, porque se trata de una subvención muy importante para la ciudad, de 1,2 millones de euros, y el PP de Chiclana no ha hecho nada para que se conceda esta ayuda. Creo que eso es lo que quieren, que no llegue ese dinero, porque se trata de una actuación estrella, que beneficiará a todos los vecinos del entorno y a toda la ciudad”.

Por todo ello, la responsable municipal de Urbanismo ha lamentado lo que, a juicio del equipo de gobierno, es una “decisión meramente política tomada desde los intereses partidistas de una administración que desde que está gobernada por el PP mantiene una actitud de deslealtad y desconsideración con Chiclana”, ha incidido.