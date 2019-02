Un millar de escolares de Chiclana claman por la paz

La Delegación Municipal de Cooperación Internacional ha organizado la Marcha por la Paz, con motivo del Día Escolar de la no Violencia y de la Paz. En ella han tomado parte unos 1.000 niños y niñas, pertenecientes a diez centro del municipio, que han estado acompañados por el alcalde, José María Román, y por la delegada municipal de Cooperación Internacional, Pepa Vela. Este acto debía celebrarse el pasado 30 de enero, pero las malas previsiones climatológicas provocaron que se aplazara a este 6 de febrero.

La Marcha por la Paz se ha iniciado en la Plaza Mayor, recorriendo las calles Larga, Plaza Jesús Nazareno, calle Constitución, La Vega y La Fuente, hasta llegar al Anfiteatro de la Alameda del Río, lugar en el que se ha realizado el acto para conmemorar este día, en el que se ha resaltado la necesidad de resolver los conflictos que inevitablemente surgen en el seno de las sociedades de forma dialogada, promoviendo una cultura de paz y de no violencia.

Durante este encuentro, se han entregado los premios correspondientes a los dos concursos que se han organizado con motivo de esta jornada y que han sido ‘La situación de las personas inmigrantes en España’. Así, en Educación Primaria, los ganadores del certamen han sido los alumnos de quinto de Primaria del CEIP Alameda, mientras que la finalista ha sido Ana Manuela Castillo Ortiz, con el título ‘En otras pieles’. Además, en Secundaria la ganadora ha sido Claudia Cebada, del colegio San Agustín, con su obra ‘Opinión de los inmigrantes’. El finalista ha sido Alfredo González Alba, del IES La Pedrera, con ‘La situación de las personas inmigrantes’.

A la llegada al Anfiteatro, se han desarrollado diversas actuaciones como han sido las coreografías musicales ‘El Mismo Sol’, de Álvaro Soler, representada por el colegio Niño Jesús, y la misma por el colegio El Castillo. También se ha llevado a cabo la coreografía musical ‘Where Is The Love?’, de The Black Eyed Peas, representada por el colegio San Agustín, así como la performance del grupo Fábrica de Ficción.

Cabe recordar que este Día Escolar de la No Violencia y de la Paz sirve para conmemorar la muerte de Gandhi, reconocido por la Unesco en 1993. En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz. En esta ocasión, se conmemora el 70 aniversario de la muerte de Gandhi. Por ello, desde la Delegación Municipal de Cooperación Internacional trabajan para concienciar sobre la cultura de paz a toda la población, no solo a la comunidad educativa, sino a la ciudadanía en general, recordando la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz.