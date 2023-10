Un matrimonio de Chiclana dona una calabaza de 40 kilos a la Olla Solidaria

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada municipal de Tercera Edad, María José Batista, asistieron a la donación a la Olla Solidaria de una calabaza de 40 kilos, que el matrimonio formado por Francisco García y María Ángeles Frailes ha cultivado en su finca de El Marquesado. Durante la visita, el alcalde felicitó a ambos por el gesto con la Olla Solidaria, “puesto que no han dudado en donar esta gran calabaza para otras personas que lo necesitan”.

Por su parte, Mª Ángeles Frailes comentó su experiencia en estas últimas semanas en el cultivo de la calabaza y expresó su satisfacción “por lo que he hecho. Quiero hacer un llamamiento a aquellas personas a las que le sobra algo de sus campos, que no lo tire y ayude a quienes no tienen un plato de comida”, expresó la propietaria de la calabaza.

Finalmente, la representante de la Olla Solidaria, Toñi Pérez, agradeció al matrimonio la donación. “Siempre hablamos de ayudar a los demás y queremos dejar claro que, por nuestra experiencia, se ayuda en Chiclana. Así, la Olla Solidaria está abierta porque en este municipio hay muchas personas que colaboran”, manifestó Pérez, quien añadió que “todos los días se llena la olla con comida buena, porque somos madres y padres y queremos lo mejor para todas las personas”.