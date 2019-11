El alcalde, José María Román, y la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer La Aurora, Juani Aragón, han firmado un convenio de colaboración, a través del cual el Ayuntamiento de Chiclana destina un total de 7.000 euros para el mantenimiento del centro de atención a enfermos de alzheimer y sus familiares.

Así, el Ayuntamiento contribuirá a subvencionar a la asociación, para llevar a cabo el mantenimiento del centro en relación a los gastos de luz, agua y gasoil para los vehículos que presenta un presupuesto de 7.000 euros, mientras que la entidad tiene entre sus fines la atención integral de las personas que padecen la enfermedad de alzheimer u otras demencias y a la atención a los familiares o cuidadores principales de éstos.

El alcalde ha señalado que “cada año se da un paso más, la asociación se va consolidando y el edificio en el que está cada vez tiene más contenido. Además, estamos trabajando para conseguir algo muy ansiado, que es que pueda funcionar como un centro de día, con camas y espacios concertados con la Junta de Andalucía. El volumen de trabajo se va incrementando y existen necesidades, por ello es imprescindible el concierto del centro con la Junta, que garantice sus fondos”.

Por su parte, Juani Aragón ha manifestado que “en nombre de todas las personas de La Aurora, queremos agradecer este apoyo municipal, porque no podemos olvidar que, aunque los enfermos no se acuerden de nosotros, nosotros no nos podemos olvidar nunca de ellos. Nuestro mayores son nuestros mayores y nunca nos olvidaremos de ellos. Desde la asociación trabajamos de la mano con el Ayuntamiento, luchando para que nuestros mayores tengan la ayuda, el apoyo y el cariño que se merecen”.