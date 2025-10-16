Magocoma Producciones presenta este sábado en el Teatro Moderno de Chiclana la obra ‘Jerónima’

Magocoma Producciones presenta este sábado, 18 de octubre, a partir de las 20.00 horas en el Teatro Moderno de Chiclana la obra 'Jerónima', comedia dramática con texto y dirección de María Gómez-Comino que acerca al público a una peculiar figura de nuestro Siglo de Oro: Sor Jerónima de la Asunción. Las entradas para la representación, al precio de 8 euros en venta anticipada y 10 euros el día del espectáculo, ya pueden adquirirse en la taquilla, en horario de 17.00 a 21.00 horas, y en www.tickentradas.com

Fátima Domínguez, Salomé Jiménez e Inés Sánchez son las intérpretes de un espectáculo que combina la irreverencia con la espiritualidad, las referencias barrocas con las contemporáneas, lo sagrado y lo mundano, el pasado y el presente, de modo que el público se sienta involucrado en la historia de esta mujer excepcional. Como dice la propia compañía, “que no te gusten las monjas, que no te cautiven los conventos o que no creas en ninguna santa milagrosa no significa que esta comedia no sea para ti”.

Jerónima de la Fuente no fue una niña toledana del siglo XVI cualquiera. No se conformaba con encontrar un buen marido o llevar una vida piadosa. Desde pequeña siempre quiso ser santa y, tras su ingreso en el convento de Santa Clara, consagró toda su vida a este objetivo. Con tozudez, astucia y bastante desobediencia convirtió su anhelo individual en un sueño colectivo, llevándola a fundar el primer convento femenino en las Filipinas. Pero, a veces, nuestros mayores deseos precipitan nuestro peor destino.

Gracias a su cronista Ana de Cristo, podemos conocer la historia de Sor Jerónima de la Asunción y lo que hizo por la comunidad. Fue una monja muy molona que quiso hacer tareas de hombres en una época en la que la mujer estaba relegada al segundo o tercer plano. En su deseo de santidad, luchó contra viento y marea por conseguir su objetivo: fundar un convento en Manila. Provocó la inclusión de mujeres de distintas razas y clases sociales. Su fallecimiento en 1630 dio lugar a honras multitudinarias, pero sin llegar a santa. A cambio, la retrató Velázquez.