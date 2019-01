Toniza alerta de "agresiones al medio ambiente" en la Laguna de la Paja

El colectivo Toniza–Ecologistas en Acción Chiclana ha denunciado públicamente lo que ellos consideran "graves agresiones" medioambientales a la zona natural de la Laguna de la Paja. En este sentido, los representantes de este grupo manifiestan que "hoy en día, con la legislación en materia de evaluación ambiental en vigor, dudamos que la Carretera Nacional hubiese partido en dos la Laguna de La Paja, que se hubiese permitido la construcción de la Carretera de Las Lagunas y, por supuesto, la incomprensible instalación en sus contornos de una industria del sector de la madera como fue Polanco. Sin embargo, la ocupación ilegal de la cuenca de recepción de la laguna continúa, pues a mediados de 2017 se permitió la construcción de una 'nave agrícola' que, sospechamos, pudiera ser un fraude digno de seguimiento".

Toniza–Ecologistas en Acción entiende que para permitir la instalación de una nave de este tipo en suelo no urbanizable se tienen que cumplir una serie de requisitos que tanto la LOUA (Ley de Ordenación Urbana de Andalucía), el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo han delimitado nítidamente. "Para empezar, se desconoce la relación del promotor con la actividad agrícola, ni nos consta la existencia de una explotación agrícola, ni se puede apreciar relación alguna de la nave con el destino de la finca y, menos aún, la necesidad de la nave con la explotación existente", denuncian los ecologistas, al tiempo que resaltan que "tras la lectura del proyecto presentado por el promotor, un conocido empresario del sector de la construcción, tampoco hemos encontrado respuesta a todos estos interrogantes. Ésta es la razón por la que hemos formulado una petición de información al Ayuntamiento para aclarar todos estos extremos". "De no obtener respuesta, vamos a elevar el caso a la asesoría jurídica de Ecologistas en Acción para que nos proponga los pasos a dar", aseguran.

Para Toniza, éstas no son las únicas "amenazas y agresiones" a la Laguna de La Paja, ya que denuncian que "en octubre de 2018, el alcalde, José María Román, a bombo y platillo, daba por hecho la ubicación de cinco empresas en los antiguos terrenos de Polanco, denominado de manera aberrante y contra toda ética, 'Polígono Industrial Laguna de La Paja'. Un proyecto que, al parecer, ya cuenta con un Plan Especial elaborado por la Delegación de Urbanismo y del que no se nos ha informado, ni a nosotros ni a ninguno de los consejos locales de los que formamos parte, es decir, el de Urbanismo y el de Medio Ambiente"."El alcalde –continúan criticando– debería haber informado a las empresas interesadas en instalarse en los antiguos terrenos de Polanco de que van a tener que someterse a una evaluación ambiental severa que mida las posibles afecciones de cada una de esas industrias a la laguna y a las especies protegidas que alberga, especialmente aves acuáticas protegidas como la cerceta pardilla o la malvasía cabeciblanca, al estar amenazadas de extinción. Y que esa evaluación ambiental no se va a referir exclusivamente al momento inicial de la concesión de la licencia sino a todo el tiempo que la actividad empresarial esté afectando al espacio protegido, ya que se trata de una Reserva Natural Concertada".

El grupo ecologista pide a la dirección de estas empresas que busquen otros suelos más aptos e idóneos y menos exigentes con el cumplimiento de la legislación en materia ambiental. "No dudamos de que la Laguna de la Paja, por su alto valor ecológico, debería formar parte del Complejo Endorreico de las Lagunas de Cádiz, algo que vamos a solicitar formalmente, a tenor de sus altos servicios ambientales y sociales. Pediremos al Ayuntamiento que diseñe una estrategia ambiciosa y de futuro para ir desmontando esas instalaciones y devolverle ese sitio a la Laguna de La Paja. La experiencia del Pinar de Hierro nos ha enseñado mucho al respecto de cómo conseguirlo sin costar un sólo euro a las arcas municipales", concluyen.