La juventud como “agente de cambio” frente a las desigualdades de género

La delegada municipal de Mujer, Susana Rivas, se refirió durante su asistencia a la jornada de clausura de la Red de Jóvenes por la Igualdad y contra la Violencia de Género que se celebró en el IES Pablo Ruiz Picasso al “papel protagonista” que deben jugar las y los jóvenes como “agentes de cambio del sistema actual, donde las desigualdades de género no pueden seguir perpetuándose”.

“La juventud debe ser consciente de esta estructura injusta en la que vivimos y cuestionarse los valores y las creencias en las que se sustenta nuestra sociedad. Ellas y ellos juegan un papel fundamental para erradicar estas diferencias y para que la igualdad y la equidad sean los pilares en los que se sustenten la convivencia y las relaciones de las personas”, abundó.

En este sentido, Susana Rivas puso en valor iniciativas como la Red de Jóvenes por la Igualdad y contra la Violencia de Género impulsada desde la Delegación de Mujer del Ayuntamiento de Chiclana entre el alumnado de Secundaria, Ciclos Formativos y Formación Profesional de la ciudad para involucrar a la juventud en la prevención de la violencia machista y la promoción de la igualdad.

Durante la celebración del encuentro final de esta actividad, que arrancó el pasado mes de noviembre y en el que han participado el IES Pablo Ruiz Picasso, IES Poeta García Gutiérrez, IES La Pedrera Blanca, IES Huerta del Rosario, IES Ciudad de Hércules, IES Fernando Quiñones, Colegio San Agustín y Colegio La Salle, el alumnado ha intercambiado experiencias y se ha evaluado de manera conjunta el trabajo que han desarrollado a lo largo de estos meses.

Ámbitos como la música, las redes sociales, las series o la publicidad muestran con demasiada frecuencia conductas y actitudes en las que la juventud no es capaz de reconocer la presencia de la violencia machista, por lo que posteriormente son reproducidas en las relaciones de pareja. “Esta es una realidad que lleva a la normalización de las diferentes manifestaciones de la violencia de género en las relaciones afectivo sexuales, una situación que da como resultado datos tan preocupantes como que 1 de cada 5 jóvenes varones cree que la violencia machista no existe y que solo es un invento ideológico, o que 1 de cada 10 considere que las desigualdades de género no existen”, lamentó la delegada.

Susana Rivas manifestó que “debemos involucrar a la propia juventud y colaborar en su desarrollo, aportándoles argumentos, habilidades y herramientas para que se conviertan en agentes de cambio y contribuyan a la desaparición de los estereotipos de género y del sexismo. Tejiendo redes a partir de los centros educativos, como propone esta iniciativa, les ayudamos a detectar situaciones que de otra manera no serían visibles y, a partir de ahí, establecer relaciones sanas donde tanto chicos como chicas no acepten ningún tipo de violencia”.