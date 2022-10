Los jóvenes del PP destacan las políticas de la Junta para crear empleo

Las Nuevas Generaciones del PP de Chiclana destacaron la oportunidad que supone el Programa de Activación de Empleo Joven de la Junta, incluido en los nuevos presupuestos, para los jóvenes de la ciudad. Una iniciativa que proyecta ayudas para toda la comunidad por un importe de 70 millones de euros a la contratación estable.

Para el presidente de los jóvenes populares, Rafael Cano, “gracias a las políticas del gobierno de Juanma Moreno, el paro juvenil en Andalucía se ha reducido 11 puntos desde 2019, y todo ello, con una pandemia de por medio, y el número de parados menores de 25 años ha descendido otro 25%, por lo que cabe preguntarse por qué en Chiclana no vemos una evolución en este sentido”

Cano lamentó que el Gobierno municipal "no tiene ni un solo plan capaz de paliar el grave problema del desempleo juvenil", lo que obliga a los jóvenes "a marcharnos de Chiclana, a coger puestos de trabajo en precario o a engrosar las colas del paro”.

El popular resaltó que “hay 815 menores de 25 años que no encuentran un puesto de trabajo en nuestra localidad", lo que "condena al paro a la juventud más preparada de nuestra historia”.

Rafael Cano considera que, “nuestra ciudad no se proyecta como el polo de atracción de empresas que debería ser, no hay planes de empleo que ayuden a salir adelante a los jóvenes que buscan su primera experiencia laboral, no hay un plan de formación de calidad y con capacidad para poner límite a los desastrosos números de desempleo joven”.