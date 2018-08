Un joven sufre una aparatosa caída en el pantanal de Sancti Petri

El pasado miércoles, 15 de agosto, día festivo nacional, José Carlos Castro, natural de San Fernando y de 22 años de edad, decidió embarcarse con un amigo para pasar este día festivo en el mar. Lo que parecía una jornada tranquila, dio un giro de 360 grados al sufrir una aparatosa caída en el muelle de Sancti Petri cuando se disponía a subir una de las escaleras del embarcadero.

Estas escaleras, que se pueden apreciar en la imagen adjunta, a primera vista parecen seguras teniendo las barandillas a ambos lados. Eso mismo pensó el joven isleño al disponerse a subir por las mismas. Pero nada más poner el pie izquierdo, resbaló porque el escalón estaba muy resbaladizo y al estar la barandilla izquierda tan alejada no pudo agarrarse a ella.

Reclama a la Junta que tome las medidas para que el suceso no vuelva a repetirse

En ese mismo momento la marea estaba subiendo con lo que la marejada empezaba a ser fuerte. Con ayuda de los amigos pudieron sacarlo de debajo del pasillo del embarcadero y finalmente ponerlo a salvo.

Pero durante este accidente sufrió bastantes arañazos debido a los ostiones. Algunos tan graves que tuvo que ser intervenido, realizándole en urgencias 16 puntos en la pierna, dos puntos de aproximación en la misma y dos puntos en la cabeza.

Sin embargo, el accidentado denuncia no solo el mal estado de dichas escaleras, las cuales, muchos de los dueños de embarcaciones han asegurado que deberían estar cerradas al paso por su peligrosidad, sino también se queja de la falta de asistencia sanitaria.

"Cuando mi amigo me vio toda la sangre que tenía no dudó en contactar con Cruz Roja, la cual le advirtió que no podía mandar ninguna ambulancia porque no había al ser un día festivo. En la misma llamada, mi amigo tuvo que insistir mucho e incluso ponerse un poco borde porque no nos querían ofrecer asistencia", explicaba José Carlos a este medio.

Finalmente tras la insistencia del amigo del joven, la ambulancia acudió al lugar de los hechos y lo llevó al hospital más cercano para que fuera intervenido de inmediato. "Me he llevado cerca de una semana en silla de ruedas porque con los puntos no puedo mover la pierna", ha declarado el accidentado.

José Carlos quiere agradecer la ayuda de la Policía Nacional a la que se dirigieron para interponer la denuncia del hecho. Ellos les asesoraron y les informaron de que este embarcadero pertenece, en lo que al mantenimiento se refiere, a la Junta de Andalucía, y es a ésta a la que se le debe reclamar este tipo de incidentes. "Yo ya he puesto la reclamación y estoy a la espera de que la Junta haga algo al respecto. Ya no solo por lo que me ha pasado a mí, sino para que no vuelva a sucederle a nadie", afirmaba el joven accidentado.