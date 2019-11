El PP culpa al gobierno local del retraso en la ITI de Sancti Petri

El Partido Popular ha mantenido reciente una reunión con los representantes del Club Náutico de Sancti Petri al objeto de analizar la situación en la que se encuentra el poblado, las necesidades del colectivo así como el punto en el que se halla la inversión prevista en dicho enclave para su puesta en valor con cargo a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) dependiente de la Junta de Andalucía.A dicha reunión asistieron el presidente local y secretario general provincial del PP, Andrés Núñez, los concejales Ana Belén Panes y Germán Braza y la vicesecretaria del PP de Cádiz, Mercedes Colombo, actual delegada territorial de Fomento.

En el encuentro, el Partido Popular mostró su “preocupación por la situación de las ITI, ya que, tal como consta en el acuerdo suscrito en su día para poner en marcha esta inversión, se precisaba que desde el Ayuntamiento se aprobara el Plan Especial del Poblado, una cuestión de la que nada se sabe”, manifestaron.

En este sentido, la formación popular resalta que “sin este documento urbanístico no es posible ejecutar la ITI, por lo que es necesario que el gobierno municipal encabezado por el PSOE se ponga las pilas. Ya hemos denunciado en multitud de ocasiones que el urbanismo en nuestra ciudad no funciona. No sólo en cuanto a la concesión de licencias urbanísticas, cuya tramitación es insufrible y con plazos difícilmente justificables, sino que existe una dramática parálisis en el desarrollo de instrumentos de planeamiento claves para el futuro de la ciudad, como pueden ser el plan especial del centro o el propio de Sancti Petri, que desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en 2016 debían estar en marcha”.

En este contexto, el PP manifiesta que “como ya hemos dicho en otras ocasiones, es preciso que se tomen cartas en el asunto y si la delegada de Urbanismo no es capaz de poner en marcha su Delegación exigimos al alcalde, José María Román, que tome las medidas necesarias y oportunas para sustituirla por otra persona del gobierno”.