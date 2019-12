El Consistorio culpa a la Junta del retraso en el Plan Especial de Sancti Petri

La delegada municipal de Urbanismo, Ana González, ha lamentado la actitud de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, en relación a la retirada de los cinco millones de la ITI de Sancti Petri, “pese a que el Ayuntamiento de Chiclana ha cumplido y ha aprobado inicialmente por segunda vez el documento en el mes de diciembre, fecha tope expresada por Mestre en prensa”, ha manifestado.

En este sentido, González resalta que “es muy sintomático que desde la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz no se diga absolutamente nada del informe que ha retrasado la aprobación del Plan Especial de Sancti Petri hasta la jornada de ayer (por el viernes). Estamos hablando del informe de Puertos de Andalucía, dependiente de la Junta, que teniendo fecha de 26 de junio no se registra en nuestro Ayuntamiento hasta el 6 de agosto, es decir, un mes y medio después de su finalización”. “Y, para colmo, el retraso intencionado por parte de la Junta de registrar el informe en este Ayuntamiento lo hace con una serie de requerimientos, que sin duda llevan a modificaciones sustanciales y con ello a la obligación de una nueva información pública”, recalca.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se destaca que se ha trasladado de forma simultánea el Plan Especial a las distintas administraciones para su análisis y redacción de los informes correspondientes. En este sentido, inciden en que, aunque dicho traslado se llevó a cabo de forma simultánea, desde Costas se registró en el Ayuntamiento de Chiclana un informe de fecha 1 de abril tan solo dos días después de su finalización, es decir, el 3 de abril. “Lamentablemente, una vez subsanado el documento con las aportaciones de Costas, nos llegó el informe de Puertos de Andalucía el 6 de agosto, mes y medio después de su finalización, motivo por el que se ha dilatado la aprobación hasta este viernes, debido a que también había una serie de apreciaciones que debíamos recoger en el documento”, indica González, quien añade que, “por si fuera poco, tuvimos que esperar dos meses más para poder tener una reunión técnica que resolviera el conflicto de cara a incluir las apreciaciones de Puertos de Andalucía al documento”.

Ana González, delegada municipal de Urbanismo El Plan Especial puede estar aprobado de forma definitiva en un plazo de cuatro a seis meses

“Tal y como está redactado el comunicado de la Junta de Andalucía apenas unas horas después de que reclamásemos que rectificara en la decisión de retirar los cinco millones de la ITI de Sancti Petri, parece que los plazos de información pública, alegaciones y petición de informes son consecutivos, cuando realmente no es así”, aclara la delegada de Urbanismo, quien explica que “la información pública y petición de informes se hace de forma paralela, siendo el silencio positivo en tres meses en el caso de no ser emitidos”.

“Así, en el peor de los casos, tardaríamos tres meses a partir de la fecha de registro en las administraciones sectoriales para tener una respuesta, tiempo más que suficiente para que de forma paralela se realice la información pública, las alegaciones y la resolución de las mismas”, expresa González, quien añade que, “por tanto, en tres meses estaríamos en disposición de elevarlo a Costas antes de la aprobación definitiva por Pleno. Y teniendo en cuenta que Costas tiene dos meses para informar y dependiendo de lo que tardase el Gobierno andaluz en inscribirlo en el Registro de la Junta y en publicarlo, estaríamos hablando de un plazo de entre cuatro y seis meses para la aprobación definitiva del Plan Especial de Sancti Petri”.

Con todo ello, Ana González recalca que “hay tiempo más que suficiente para no perder los cinco millones de la ITI de Sancti Petri, aunque para ello hay que querer y tener voluntad. El problema es que la Junta de Andalucía no quiere, al igual que ocurrió con la subvención de Ciudad Amable para el proyecto de reconversión de la carretera de Molino Viejo, cuya resolución no hemos tenido más remedio que llevar a la vía contenciosa”.

“El cronograma que habíamos trasladado a la Junta de Andalucía contenía que la aprobación definitiva se produjera a lo largo de todo el año 2020, tal y como va a suceder, comprometiéndose el Ayuntamiento de Chiclana a tener redactados los proyectos para que, una vez aprobado definitivamente el Plan Especial, proceder a la adjudicación de los trabajos en 2021”, aclara González, quien ha finalizado añadiendo que “es una pena la actitud del Gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía, no por lo que significa para este Ayuntamiento el desarrollo del proyecto de Sancti Petri, sino por lo que significa para la ciudad de Chiclana, así como para la provincia de Cádiz y un modelo turístico referente a nivel nacional e internacional, que nos sitúa entre los tres destinos más rentables de España”.