Inspiradora charla del aventurero sueco Jonas Böhlmark en el Atenas Playa de Chiclana

El aventurero sueco Jonas Böhlmark tras la inspiradora charla que ofreció el pasado viernes en Atenas Playa, en Chiclana

El aventurero sueco Jonas Böhlmark ofreció el viernes pasado una inspiradora charla en Atenas Playa, donde compartió con el público asistente su increíble travesía en paddle surf.

Su viaje, iniciado en 2022, combina deporte extremo y un mensaje profundo sobre salud mental y superación personal. Su paso por Chiclana marca una pausa antes del tramo final hacia el Estrecho.