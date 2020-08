El Consistorio denuncia la falta de un plan claro por parte de la Junta para el inicio del curso escolar

La portavoz del gobierno municipal, Cándida Verdier, y la delegada municipal de Educación, Esther Gómez, han comparecido para expresar la preocupación del gobierno local ante el inminente inicio del curso escolar y “la falta de respuesta de la Junta de Andalucía, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla”. En este sentido, Cándida Verdier ha lamentado que, “a falta de dos semanas para el inicio del curso en Infantil y Primaria, el más incierto de los últimos años, no tenemos noticias claras de cómo será afrontado por parte del Gobierno andaluz, que tiene las competencias exclusivas en la materia, y por tanto qué va a pasar con nuestros hijos”. “Este momento debía vivirse con ilusión por parte de los niños, pero no va a ser así, porque quedan dos semanas para el inicio del curso y la comunidad educativa está preocupada y tiene miedo ante la incertidumbre de cómo va a ser”, ha criticado.

“Desde la comunidad educativa nos preguntamos por qué después de dos meses desde que finalizara el Estado de Alarma, el Moreno Bonilla no ha mostrado interés alguno en aprobar un plan de vuelta al colegio, mientras que otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana sí lo han hecho, dando seguridad a los padres”, ha indicado la portavoz del gobierno municipal, quien ha añadido que “aquí en Andalucía solo tenemos mentiras, entre ellas que se iban a destinar tres millones de mascarillas al mes cuando la comunidad educativa es de dos millones. ¿Solo va a dar una mascarilla al mes? O que 2.500 enfermeros se iban a encargar del control del COVID-19 en los colegios, cuestión que ha sido desmentida por los sindicatos sanitarios. Todo ello creando mayor incertidumbre y miedo entre los padres”.

Asimismo, Cándida Verdier ha recordado que “las competencias en materia educativa son exclusivas de la comunidad autónoma, “por lo que no puede recaer, en modo alguno, sobre el profesorado, tal y como pretende Moreno Bonilla”. “Vemos dos modelos claros, según quién gobierne en cada comunidad. Así, en comunidades gobernadas por el PSOE se ha incrementado el profesorado muy por encima de las que están gobernadas por el PP, que incluso no ha contratado profesores en Madrid”, ha comparado la portavoz del Gobierno, quien ha añadido que “tampoco sabemos si se va a incrementar la limpieza en los colegios, si habrá geles o si los tendrán que llevar los niños desde casa, si habrá recreo, aula matinal, comedor y actividades extraescolares o qué pasa con el transporte escolar”.

“Con todo ello, los padres se enfrentan a una situación de incertidumbre y miedo por la seguridad de sus hijos, así como sin saber cómo será la conciliación laboral. Y todo ello a solo dos semanas del inicio del curso”, ha incidido la portavoz del gobierno municipal, quien ha lamentado que “desde la Junta digan, por un lado, que no hay motivos para no llevar a los niños al colegio y, por otro, amenacen con aplicar los protocolos contra el absentismo escolar. Esto no ayuda, sino todo lo contrario”. “Y, por supuesto, llama la atención cómo la Junta no tiene problemas para contratar a sus ‘amiguetes’ en 24 horas o gastarse 13 millones de euros en publicidad y, sin embargo, no tiene la misma diligencia para gastarse el dinero en la seguridad de los menores”, ha criticado Verdier, quien ha recordado que, “por contra, el gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 2.000 millones de euros para Andalucía y se ha comprometido a otros 2.000 millones en materia de Educación”.

Por su parte, la delegada municipal de Educación ha mostrado su decepción y preocupación “por la falta de atención de la Junta de Andalucía a la comunidad educativa”. “En junio celebramos un Consejo Local Extraordinario y desde la fecha hemos celebrado múltiples reuniones con los directores de los centros educativos y AMPAS. Y, una vez le hemos trasladado las demandas de la comunidad educativa al delegado territorial de Educación, no hemos obtenido respuesta alguna”, ha recalcado Gómez, quien ha añadido que “desde las direcciones de los colegios muestran su indignación con la Junta, que ha delegado en ellas los protocolos de actuación en los propios centros sin recursos para ello”. “Y , por si fuera poco, siguen sin saber qué va a pasar con el comedor, el aula matinal, las entradas y salidas de los centros”, ha expresado la responsable del área, quien ha incidido en que, “para colmo, desde la Junta piden a los ayuntamientos que asuman competencias que son exclusivamente de la administración autonómica”.

“Pedimos encarecidamente a la Junta de Andalucía que atienda las demandas de la comunidad educativa y que todos los recursos anunciados estén ya en las aulas, ya que es la administración competente en la materia”, ha manifestado la delegada municipal de Educación, quien ha mantenido distintas reuniones con los responsables municipales de Seguridad y Salud, así como con el vicepresidente de Emsisa (empresa municipal encargada de la limpieza de los colegios públicos), para analizar qué medidas puede llevar a cabo el Ayuntamiento de Chiclana “siempre dentro de nuestras competencias y limitaciones”.